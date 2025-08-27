A Ferrara tutto è pronto per la diciannovesima edizione di RemTech Expo, l’evento internazionale dedicato alla tecnologia ambientale. L’appuntamento, in programma dal 17 al 19 settembre a Ferrara Expo, si preannuncia come un importante punto di riferimento per il settore, con un focus su risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile.

Un hub di idee e pragmatismo

L’edizione 2025 si svolgerà in parte in modalità digitale, con sessioni in streaming già il 15 e 16 settembre, per poi passare all’evento in presenza. Il tema centrale è “L’innovazione e il pragmatismo ambientale: l’uomo da problema a parte della soluzione”, una scelta che sottolinea l’importanza di applicare soluzioni concrete e realizzabili alle sfide ecologiche.

I numeri dell’evento sono significativi: sono attesi oltre 10.000 visitatori, con la partecipazione di 300 imprese, 500 esperti e un programma di 200 eventi. La fiera si conferma un luogo d’incontro cruciale per istituzioni, industria, centri di ricerca e la comunità tecnica, con una crescente vocazione internazionale testimoniata dalla presenza di delegazioni da paesi come Marocco, Egitto, Messico e Ucraina.

Eventi di spicco e partnership strategiche

Tra gli appuntamenti più attesi spicca la presentazione del primo rapporto sul mercato delle bonifiche e del Libro Bianco sul dissesto idrogeologico. Inoltre, l’evento ospiterà il Manifesto dell’Energia, la presentazione di un volume scientifico e il lancio di un Master in collaborazione con il Ministero della Difesa. Un’attenzione speciale è rivolta ai giovani, con i “Laboratori per i Giovani Eroi del Pianeta” e agli studenti universitari.

Per la prima volta, le quattro Forze Armate italiane (Carabinieri, Esercito, Aeronautica e Marina Militare) saranno presenti, così come l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), che illustrerà come le tecnologie satellitari possano aiutare nel monitoraggio ambientale e nella prevenzione dei rischi. Di grande importanza anche la partnership con AMA S.p.A., l’Azienda Municipale Ambiente di Roma, che mira a trasformare i rifiuti in risorse, come ha sottolineato Silvia Paparella, General Manager di RemTech Expo: “Con AMA condividiamo l’idea di un’economia rigenerativa, dove la gestione del rifiuto diventa una leva per la trasformazione urbana e territoriale”.