Per il Partito Democratico di Puglia, che si è riunito ieri sera in segreteria regionale, il candidato presidente per le prossime elezioni regionali è Antonio Decaro. Tuttavia, come lo stesso europarlamentare ha specificato, la disponibilità a correre è stata espressa «con riserva» e subordinata alla condizione che Michele Emiliano (Pd) e Nichi Vendola (Avs) non figurino nella lista come candidati consiglieri. Il PD pertanto si fa carico di indicare il proprio candidato, pur evidenziando ai partner di coalizione il nodo ancora irrisolto legato a questa clausola posta da Decaro.

Nonostante ciò, il Partito Democratico pugliese ritiene necessario trovare una mediazione da costruire insieme agli alleati di coalizione attraverso una logica unitaria. L’obiettivo principale resta la salvaguardia del rapporto con Avs e le altre componenti del centrosinistra, che è cruciale sia per le Regionali sia per l’alleanza che si profilera per sfidare il centrodestra alle Politiche del 2027.

Il segretario regionale Domenico De Santis ha affermato:

«Non possiamo permetterci di ripetere gli errori del 2022. La divisione ci è costata cara: ha consegnato il Paese alla destra. Questa volta dobbiamo dimostrare di aver imparato la lezione. La nostra forza è l’unità».

La sintesi desiderata dal Pd verrà cercata nel tavolo regionale di coalizione. Se però non si dovesse raggiungere un accordo a livello locale, il confronto sarà riportato a Roma: si sta infatti valutando un incontro fra i leader nazionali previsto per i primi giorni della prossima settimana.

In quel contesto, è attesa una posizione decisa da parte di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Essi sosterranno che Decaro non può porre alcun veto su Vendola, poiché quest’ultimo non rappresenta il suo partito, e che non si può continuare a rispondere con un «no» ad Avs, formazione che ha già dovuto accettare concessioni difficili: l’ultima riguarda il candidato presidente della Calabria, assegnato ai 5 Stelle nonostante il riconoscimento rivendicato da Avs.

La situazione è seguita con attenzione da Michele Emiliano, che spera in un superamento del veto su Vendola e, di conseguenza, anche su se stesso. Alcuni collaboratori vicini sottolineano infatti che «sono pronti a candidarsi come consiglieri uscenti anche Luca Zaia in Veneto e Vincenzo De Luca in Campania».

Questo sottintende un possibile riconoscimento di pratiche già consolidate in altre regioni, suggerendo che nella trattativa politica sia necessario un compromesso per garantire una coalizione unita e competitiva.

La candidatura da consigliere dopo aver svolto il ruolo di presidente non rappresenta un’eccezione insolita nella pratica politica pugliese.

La posizione di Avs e della corrente del Partito Democratico vicina a Emiliano resta ferma senza alcun passo indietro. Allo stesso modo, Decaro non mostra alcuna intenzione di cambiare idea. A Taranto, lunedì, ha ribadito con chiarezza il proprio orientamento:

Decaro ha affermato:

“Mi sento pronto a ricoprire la carica di presidente. Ho però chiesto di poter svolgere questo incarico in completa libertà. Sono convinto che la Puglia abbia bisogno di un presidente che guardi al futuro senza rimuginare sul passato e che possa prendere decisioni autonome.”

In altre parole, la presenza in Consiglio di due ex governatori non è vista di buon occhio.

La situazione rimane impantanata, senza soluzioni immediate. Per questo motivo si intensificano le trattative diplomatiche e gli incontri tra mediatori. Lunedì scorso, ad esempio, il capogruppo dei senatori del Partito Democratico, Francesco Boccia, ha pranzato con Emiliano nel tentativo di trovare un’intesa, ma senza successo. Boccia ascolta con attenzione e pazienza, consapevole che se Decaro dovesse ritirarsi, la candidatura potrebbe ricadere su di lui.