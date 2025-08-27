Raffaele De Col è stato nominato sovrintendente ad interim dalla Giunta provinciale, un incarico che si aggiunge alle sue numerose responsabilità attuali. Oltre a essere dirigente generale dell’apparato burocratico di Piazza Dante, guiderà anche l’Unità di missione strategica soprintendenza per i beni e le attività culturali e assumerà la direzione del Museo Castello del Buonconsiglio. Con la stessa decorrenza, la delibera gli affida anche la guida dell’Ufficio beni archivistici e librari, oltre a renderlo responsabile dei servizi di protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e archivi.

Secondo alcune voci provenienti dagli ambienti provinciali, questa decisione rappresenterebbe una scelta strategica del governatore Fugatti, che affiderebbe così un “controllore” attento all’operato dell’assessore Francesca Gerosa. L’impressione è che si tratti di una mossa volta a limitare l’autonomia e l’azione politica dell’assessore.

La nomina e le sue implicazioni

Questa scelta ha generato notevoli discussioni all’interno della Provincia. La nomina, infatti, è percepita da molti come un’espressione diretta della fiducia che Fugatti ripone in De Col. Quest’ultimo sostituirà temporaneamente Franco Marzatico, attuale sovrintendente che andrà in pensione il 28 agosto. La notizia del pensionamento è nota da almeno un anno, perciò sarebbe stato auspicabile un piano di successione più accurato, soprattutto considerando l’esperienza e la competenza di Marzatico, definito “insostituibile” dall’assessore Gerosa.

L’assessore Gerosa ha voluto esprimere un sincero riconoscimento al lavoro svolto da Marzatico nel corso degli anni, sottolineando come la sua uscita segni la fine di una lunga e proficua fase di sviluppo culturale nella provincia.

Da qui nasce però anche una tensione crescente legata alla successione, visto che la gestione affidata a De Col è vista con sospetto da parte di chi teme un eccessivo controllo e la limitazione delle prerogative dell’assessore. Di fatto, si registra un clima di attesa e di dibattito sulla direzione che assumerà la governance in ambito culturale nelle prossime settimane.

Questa situazione riflette più ampiamente le dinamiche interne all’amministrazione provinciale, dove il bilanciamento tra poteri politici e amministrativi è spesso delicato. La figura di De Col, uomo di fiducia del governatore, assume così un ruolo chiave anche in questo contesto di cambiamento e possibile riorganizzazione.

Un futuro diverso da immaginare e costruire. Chi erediterà il delicato incarico di Marzatico dovrà essere messo nelle condizioni ideali per lavorare efficacemente, avvertendo innanzitutto la piena fiducia di tutto l’apparato provinciale. Questa è una condizione tutt’altro che scontata e, se venisse a mancare, rischierebbe di generare ulteriori difficoltà in una fase, quella del dopo-Marzatico, già di per sé complessa.

Per il momento, come indicato nella delibera, la giunta ha scelto di affidarsi «temporaneamente» a una figura di grande esperienza come l’ingegnere Raffaele De Col. «Un ingegnere dedicato alla cultura», scherzavano martedì diversi politici, che nelle prossime ore presenteranno al Consiglio provinciale alcune interrogazioni per chiedere chiarimenti su una riorganizzazione che, pur essendo provvisoria, non sarà mai di poco conto. Secondo i documenti ufficiali, Raffaele De Col ricoprirà di fatto il ruolo di «super direttore generale».

Si tratta di una persona abituata a confrontarsi con molteplici incarichi senza esitazioni. Laureato in ingegneria forestale, nato ad Agordo ma residente in Trentino da molti anni, De Col conosce ormai perfettamente le dinamiche interne della cosiddetta «Casa dell’Autonomia». La sua esperienza in Provincia inizia nel 1992, con un primo incarico come direttore del laboratorio geotecnico. Nel 2000 compie il primo importante passo in carriera, venendo nominato dirigente del Servizio prevenzione calamità pubbliche. Dal 2004 ricopre poi la carica di dirigente generale del Dipartimento lavori pubblici, trasporti e reti, fino a guidare la Protezione civile e alternarsi alla direzione delle strutture dedicate alle infrastrutture e alle grandi opere.

Il rapporto con Grisenti

De Col è considerato un «super-dirigente», avendo lavorato a lungo a fianco di un «super-assessore» come Silvano Grisenti, uomo conosciuto come «l’uomo del fare». Da Grisenti ha ereditato, in un certo senso, il modo di operare e di gestire la macchina burocratica. Colleghi e collaboratori lo descrivono come una persona pratica, determinata, talvolta un po’ brusca nei modi, ma instancabile nel lavoro e sempre reperibile con il telefono a portata di mano.

Nel corso degli anni, De Col ha conquistato la fiducia di numerosi amministratori, tra cui Lorenzo Dellai, Ugo Rossi e, più recentemente, Maurizio Fugatti. Quest’ultimo, una volta che Paolo Nicoletti – altro volto storico e fondamentale nella struttura provinciale – è andato in pensione, ha deciso di affidargli l’incarico più prestigioso in Piazza Dante: la direzione generale, con tutte le responsabilità che ne derivano. Tra queste, anche alcune questioni delicate come la gestione dei grandi carnivori e i rapporti con Roma.

Adesso, De Col assume ulteriori incarichi ad interim, dimostrando ancora una volta il suo forte legame con le istituzioni. Pur sapendo che le giornate restano sempre di 24 ore, ha risposto nuovamente «sì» alla chiamata dall’alto, anche se il suo ruolo è solo temporaneo.