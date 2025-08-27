Webuild, (nella foto, l’amministratore delegato Pietro Salini), leader globale nella realizzazione di grandi infrastrutture, ha avviato un’iniziativa in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) del Ministero della Giustizia. Il progetto mira a offrire formazione e opportunità di reinserimento lavorativo a detenuti, con la prima applicazione concreta che prende il via sui cantieri dell’Alta Velocità Napoli-Bari. L’iniziativa, che si inserisce nel quadro di un protocollo d’intesa firmato nel 2023 , promuove la legalità e l’inclusione sociale attraverso il lavoro specializzato.

Formazione e Assunzione: I Primi Risultati

La prima fase del progetto è partita dalla Casa Circondariale di Benevento. Dopo un’attenta selezione condotta con il DAP e l’agenzia per il lavoro Randstad, sono stati scelti i primi quattro candidati. Questi hanno partecipato al programma “Cantiere Lavoro Italia” offerto gratuitamente da Webuild, un percorso di riqualificazione professionale che include un corso di formazione preassunzione (“Scuola del Territorio”) tenuto all’interno dell’istituto penitenziario. La formazione è proseguita con un programma intensivo presso il centro “Scuola dei Mestieri” di FORMEDIL.

Una volta completata la formazione, i partecipanti sono stati assunti e hanno iniziato a lavorare nel cantiere del lotto Apice-Hirpinia della linea ad alta velocità Napoli-Bari, un’infrastruttura strategica per l’intero Sud Italia. Il direttore del carcere di Benevento, Gianfranco Marcello, ha definito questa opportunità lavorativa come un’eccezione costruttiva nel panorama del lavoro penitenziario in Campania, sottolineando che non gode di sovvenzioni o fondi pubblici, al di là delle agevolazioni previste dalla legge Smuraglia.

Espansione del Progetto e Impatto su Webuild

L’iniziativa si sta già espandendo. Sono in corso i colloqui di selezione per cinque nuovi detenuti della Casa Circondariale di Ariano Irpino (Avellino), che lavoreranno nel cantiere del lotto Hirpinia-Orsara. Questo progetto rientra nella strategia di Webuild per far fronte alla crescente domanda di manodopera qualificata nel settore. La società, con 30 progetti principali in corso in Italia, ha visto la sua forza lavoro crescere in modo significativo, raggiungendo un totale di oltre 95.000 persone a livello globale, di cui circa 19.500 in Italia. Solo nel 2024, Webuild ha assunto più di 13.000 persone, di cui circa 2.900 nel nostro Paese