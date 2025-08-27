Per evitare l’aumento automatico dell’età pensionabile di tre mesi previsto nel 2027, dovuto all’incremento dell’aspettativa di vita a 65 anni, è necessario un finanziamento annuo di almeno tre miliardi di euro. Secondo diversi esperti coinvolti nella preparazione del dossier, bloccando questo aumento per i lavoratori sia del settore pubblico che privato, sarebbe possibile concedere oltre 500mila pensioni nell’arco dell’anno, che altrimenti verrebbero posticipate di tre mesi.

Questi costi, basandosi sui dati stimati per il 2024, si attesterebbero intorno a 2,7 miliardi di euro, comprensivi del rateo della tredicesima mensilità. La cifra complessiva aumenta ulteriormente considerando lo sblocco del trattamento di fine rapporto (Tfr) detenuto presso la tesoreria dell’INPS e il fatto che, nel 2027, i cosiddetti ‘baby boomers’ raggiungeranno i 67 anni di età. Nel primo anno, tuttavia, i costi risultano inferiori.

Un approfondimento ulteriore è previsto per settembre, quando sarà effettuato un controllo più dettagliato delle risorse a disposizione. Tuttavia, la questione della manovra pensionistica si conferma un tema complesso e dibattuto nel panorama politico ed economico.