Secondo il bilancio sociale dell’INPS, nel 2024 le uscite flessibili dal mondo del lavoro in Italia sono diminuite in modo significativo, raggiungendo le 36.983, quasi la metà rispetto alle 69.315 registrate nel 2023. Questa drastica riduzione è principalmente dovuta al calo nell’adozione di due misure previdenziali chiave: Quota 103 e Opzione donna.

Le pensioni liquidate con Quota 103 sono crollate da 23.249 a sole 1.154, un calo che l’INPS attribuisce in gran parte al ricalcolo interamente contributivo della pensione. Anche Opzione donna ha visto un’importante diminuzione, passando da 12.763 a 4.794 uscite.

Le Proposte del Governo per la Legge di Bilancio

In vista della prossima manovra economica, il tema delle pensioni rimane al centro del dibattito politico. Il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, ha annunciato nuove proposte in fase di valutazione.

Tra le iniziative, si sta considerando di trasformare il TFR (Trattamento di Fine Rapporto), per le aziende con oltre 50 dipendenti, in una rendita. L’obiettivo è fornire un “ristoro” ai lavoratori e rafforzare il sistema pensionistico. Durigon ha precisato che, trattandosi di un sistema contributivo, questa misura non dovrebbe pesare in modo significativo sui conti pubblici.

Inoltre, il governo sta valutando l’introduzione della possibilità di utilizzare il TFR per la long-term care, un sistema assicurativo che potrebbe offrire risposte importanti alle esigenze sanitarie dei pensionati.