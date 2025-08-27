Matilde Madrid, assessora al Welfare, Salute, Sicurezza urbana e Protezione civile del Comune di Bologna, ha presentato una nuova iniziativa rivolta alla riduzione dei danni legati al consumo di crack, collocandola all’interno di un più ampio programma di politiche sociali. Il progetto, avviato come sperimentazione a inizio 2024, prevede tra le sue azioni principali la distribuzione gratuita di pipe sterile per fumare crack, con l’obiettivo di mitigare gli effetti nocivi dello stupefacente.

L’assessora Madrid spiega che si tratta di un intervento specifico inserito in un contesto più vasto di servizi dedicati alla salute pubblica. Fa un parallelo storico con le iniziative degli anni ’90, quando la distribuzione di materiali sterili come siringhe e lacci emostatici per il consumo di eroina fu una svolta fondamentale nella riduzione dei rischi sanitari tra i consumatori. L’obiettivo centrale è quello di tutelare la salute delle persone che assumono sostanze, riducendo al minimo i danni associati.

Il progetto ha suscitato dibattiti anche sul piano politico, tuttavia i dati scientifici indicano chiaramente diversi benefici, sintetizzati da Madrid in tre principali aspetti. Il primo riguarda la diminuzione significativa delle patologie secondarie legate all’assunzione di crack. Infatti, l’uso di pipe sterili evita l’impiego di materiali di fortuna – come bottigliette di plastica, lattine o altri oggetti non adeguati – che, riscaldati durante il consumo, peggiorano gli effetti dannosi per la salute respiratoria e generale.

Un miglioramento delle condizioni fisiche dei consumatori conduce a un secondo vantaggio rilevante: la riduzione del quantitativo di sostanza consumata. Le persone che utilizzano piastre monouso e sterili tendono infatti a limitare la quantità di droga assunta rispetto a chi si affida a metodi più rudimentali e insicuri.

Questa misura di riduzione del danno è stata progettata con l’intento di combinare assistenza, salute pubblica e sicurezza urbana, ponendo l’accento su un approccio pragmatico e scientificamente sostenuto volto a migliorare la qualità della vita delle persone tossicodipendenti e, al contempo, ridurre l’impatto sociale che deriva da tali fenomeni.