Le azioni di Nikon hanno registrato un deciso rialzo sulla borsa di Tokyo, spinte dall’interesse di EssilorLuxottica a incrementare la propria quota fino al 20% nel produttore giapponese di apparecchi fotografici, obiettivi, lenti e occhiali. Il titolo ha chiuso con un guadagno del 20,74% a 1.746,5 yen (circa 10,17 euro).

Un anno fa EssilorLuxottica aveva acquisito una partecipazione del 5% in Nikon, successivamente salita oltre il 9%. Secondo indiscrezioni riportate da fonti finanziarie, la multinazionale franco-italiana mira ora a quasi raddoppiare la propria quota, puntando a sfiorare il 20% del capitale.

La collaborazione tra EssilorLuxottica e la società giapponese è di lunga data. Nikon, nota non solo per le sue fotocamere ma soprattutto per le lenti degli obiettivi, rappresenta un partner strategico che l’azienda intende supportare nel superamento delle recenti difficoltà economiche.

Nel recente rapporto finanziario relativo ai primi tre mesi dell’esercizio 2025-2026, chiuso lo scorso 7 agosto, Nikon ha registrato una perdita operativa di 1,19 miliardi di yen (pari a circa 6,93 milioni di euro), in netto contrasto con l’utile operativo di 2,89 miliardi di yen (circa 16,83 milioni di euro) previsto dagli analisti.

Questa nuova strategia di investimento da parte di EssilorLuxottica, leader globale nel settore degli occhiali e lenti a contatto, sottolinea l’interesse a rafforzare la propria presenza in settori tecnologici complementari e a consolidare sinergie produttive e commerciali con un gruppo storico come Nikon.