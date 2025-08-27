La riduzione dell’Irpef a favore del ceto medio resta la priorità assoluta nell’agenda della prossima manovra economica. Tuttavia, tra i capitoli di rilievo sono previsti anche interventi sul lavoro e sulle pensioni, in particolare il blocco, ormai considerato certo, del prolungamento di tre mesi richiesto dal 2017 per accedere al pensionamento.

Questo blocco inizialmente comporterà un costo contenuto, ma secondo le stime degli esperti, a regime peserà sui conti pubblici per circa 3 miliardi di euro. Di conseguenza è già partita la ricerca delle risorse necessarie. Sebbene siano sempre attuabili tagli attraverso la spending review, nel mirino di una parte del governo c’è anche l’ipotesi di un contributo aggiuntivo da parte del sistema bancario. Le valutazioni definitive sulle risorse disponibili si faranno a settembre, in concomitanza con la verifica delle entrate e l’analisi dell’impatto dell’incertezza economica causata dalla contesa sui dazi.

È chiaro che nei prossimi mesi serviranno fondi consistenti, a partire dall’Irpef e dalle pensioni. L’attenzione verso il ceto medio rappresenta parte delle promesse già evidenziate dalla premier alla fine dell’ultima manovra e, con un costo stimato intorno ai 4 miliardi, è diventata una priorità anche per la Lega. Il partito di Matteo Salvini intende affiancare a questo intervento una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali, definita “quinquies”, per alleggerire la pressione fiscale su milioni di lavoratori e lavoratrici.

Per quanto riguarda il ceto medio, l’ipotesi al vaglio prevede una riduzione dell’aliquota dal 35% al 33% per il reddito compreso tra 30.000 e 50.000 euro, estendendo questa fascia fino a 60.000 euro. Secondo la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, il risparmio per ogni contribuente potrebbe variare dai 257 fino a circa 627 euro.

Proposte sul lavoro e le tensioni nella maggioranza

Per sostenere i redditi, sul tavolo ci sono diverse proposte riguardanti i salari, che tuttavia dividono la maggioranza. Si va dall’introduzione di una flat tax sugli aumenti salariali legati ai contratti di secondo livello, fino alla spinta per accelerare i rinnovi contrattuali, prevedendo l’applicazione automatica degli aumenti basati sull’inflazione dopo eventuali periodi di vacanza contrattuale.

Il tema pensioni non riguarda solo il blocco dei tre mesi di posticipo fissato dall’evoluzione delle aspettative di vita, ma anche la necessità di reperire risorse a partire dal 2027 per finanziare tale misura. Inoltre, bisognerà sostenere l’adeguamento delle pensioni all’inflazione, che nel 2025 è stimata all’1,7%, ambito nel quale il governo ha posto dei limiti e che è stato recentemente oggetto di pronunciamenti da parte della Corte Costituzionale.

Si discute anche di possibili uscite anticipate a 64 anni, che presentano costi rilevanti anche nel sistema contributivo puro. Dal punto di vista delle risorse, un andamento favorevole dei conti pubblici e una gestione attenta della spesa possono offrire un aiuto, ma l’attenzione rimane alta anche sul sistema bancario.

Matteo Salvini ha ribadito:

“I soggetti economici che lo scorso anno hanno registrato profitti per 46 miliardi di euro possono e devono dare un contributo concreto alla crescita del Paese e al sostegno delle famiglie.”

Va ricordato che l’ultima manovra ha già sospeso per due anni, inclusi il 2026, i benefici fiscali delle tasse differite sulle banche e le assicurazioni. Tuttavia, esiste una quota di reddito delle banche compensabile con perdite pregresse, ridotta al 65% per il 2025 e recuperabile nel 2026, del valore stimato di 1,2 miliardi di euro.

Incentivi alle imprese e riforme fiscali

Per le imprese si sta valutando il rifinanziamento dell’Ires premiale, voluta da Confindustria e introdotta con l’ultima manovra, che prevede la riduzione dell’aliquota dal 24% al 20% per le aziende che investono e assumono. Questa misura, sperimentale per il 2024, potrebbe essere prorogata per incentivare ulteriormente la crescita economica.

Il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha anticipato che si sta valutando anche una proposta per unificare in un’unica misura le agevolazioni legate ai piani Transizione 4.0 e 5.0, che finora non hanno avuto un’efficacia piena. L’obiettivo è semplificare le procedure, soprattutto nel caso in cui si ricorra a risorse nazionali, garantendo così maggiore immediatezza e facilità di accesso.