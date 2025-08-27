Si rafforza il pessimismo tra i consumatori tedeschi. Per il mese di settembre, l’indice GFK, che misura la fiducia delle famiglie, ha segnato un netto peggioramento, raggiungendo il valore di -23,6 punti. Il dato, basato su un sondaggio condotto nel mese corrente, si allontana ulteriormente dai -21,7 punti registrati ad agosto (rivisti da -21,5) e delude le aspettative degli analisti, che prevedevano un dato stabile.

Le ragioni di un calo diffuso

Il clima di sfiducia non è circoscritto a un solo aspetto, ma si riflette su tutte le componenti dell’indice. Le aspettative sulla situazione economica sono quelle che subiscono la flessione più marcata, scendendo di 7,2 punti e attestandosi a 2,7. Segno evidente di una crescente preoccupazione per le prospettive future dell’economia. Anche la propensione all’acquisto cala di quasi un punto, attestandosi a -10,1. Infine, le aspettative sui redditi mostrano un calo significativo di 11,1 punti, posizionandosi a 4,1.

Questo peggioramento generalizzato indica un’incertezza diffusa che potrebbe influire negativamente sui consumi e, di conseguenza, sulla crescita economica della Germania.