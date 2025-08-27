Lego, la società danese nota per i suoi mattoncini, ha registrato una crescita significativa nei risultati del primo semestre del 2025. I ricavi sono aumentati del 12%, raggiungendo i 34,6 miliardi di corone danesi (circa 4,64 miliardi di euro), segnando il sesto aumento consecutivo. L’utile netto è salito del 10% a 6,5 miliardi di corone danesi (circa 0,87 miliardi di euro), e l’utile operativo è cresciuto anch’esso del 10%, arrivando a 9 miliardi di corone (1,2 miliardi di euro).

L’azienda attribuisce questa performance positiva a diversi fattori, inclusi prodotti di successo come Lego City, Lego Technic, Lego Botanicals e Lego Star Wars. Particolarmente proficua si è dimostrata la nuova partnership con la Formula 1. Lego ha inoltre ampliato il proprio portafoglio con nuove collaborazioni per serie animate come Bluey e One Piece, e ha firmato un accordo pluriennale con The Pokémon Company International per lanciare Lego Pokémon il prossimo anno.

Investimenti e strategia

Nonostante una diminuzione del flusso di cassa dalle attività operative, sceso a 5,9 miliardi di corone da 7,5 miliardi dell’anno precedente, e del free cash flow, fermo a 1,7 miliardi di corone, l’azienda continua a investire. In linea con i suoi piani a lungo termine, Lego ha aperto un nuovo stabilimento in Vietnam e una nuova sede centrale a Boston, negli Stati Uniti.

L’amministratore delegato di Lego, Niels B. Christiansen, nella foto, ha espresso soddisfazione per i risultati, commentando che l’azienda ha guadagnato quote di mercato nel settore mondiale dei giocattoli grazie alla sua “ampia e innovativa gamma di prodotti”.