Luca Zaia, presidente del Veneto, ha proposto l’introduzione di un braccialetto elettronico per i borseggiatori recidivi, uno strumento basato sulla georeferenziazione in grado di segnalare immediatamente, anche con un avviso acustico, se il soggetto tenta di rientrare nelle aree da cui è stato interdetto.

Zaia ha sottolineato come sia un dovere difendere l’onorabilità di Venezia e di tutte le città della regione. I turisti, ha affermato, sono sacri e non devono vivere con la paura di passeggiare per le strade e le calli, come invece purtroppo accade in alcune zone delle città. La situazione, ha osservato, è ormai insostenibile.

Luca Zaia ha inoltre precisato che il fenomeno del borseggio non può essere considerato una forma di microcriminalità. Dietro questi episodi, infatti, si cela spesso un vasto mondo sommerso di criminalità organizzata, con confini poco chiari e articolati. Non si tratta solo di piccoli reati, ma di un sistema che mina la sicurezza di cittadini, turisti e commercianti. Per questo motivo, ha ribadito, non è sufficiente la semplice indignazione: è necessario intervenire.

Il presidente del Veneto ha richiamato l’episodio di una turista americana derubata del cellulare, che con sangue freddo e senso civico ha bloccato la borseggiatrice fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Luca Zaia ha commentato:

“È un esempio di collaborazione che testimonia una comunità viva, ma da sola non è sufficiente. Spetta infatti alle istituzioni garantire che chi commette reati non torni immediatamente a delinquere in strada.”

Zaia ha poi sottolineato l’importanza di inasprire ulteriormente le pene, superando una normativa che, seppur migliorata, risulta ancora in alcuni aspetti troppo complessa e non consente l’applicazione di misure cautelari adeguate. Un deterrente efficace permetterebbe alle forze dell’ordine d’intervenire tempestivamente, allontanando dalle città chi organizza bande dedite a razzie quotidiane.

Luca Zaia ha espresso un ringraziamento ai cittadini che, spesso mettendosi in gioco personalmente, collaborano attivamente con le Forze dell’Ordine segnalando la presenza di ladri e malviventi.

Zaia ha puntualizzato:

“Non si tratta di giustizialismo, ma della necessità di proteggere cittadini, turisti e attività economiche da assalti ormai diventati frequenti, che alimentano la percezione di impunità tra chi delinque.”

Ha inoltre sottolineato che il Veneto aspira a essere un esempio anche sotto questo profilo: un territorio sicuro, accogliente e rispettoso delle regole.