Nel cuore della crescente competizione tecnologica con gli Stati Uniti, la Cina si prepara a triplicare la sua produzione di microchip per l’intelligenza artificiale (IA) entro il 2026. L’obiettivo, riportato dal Financial Times, è accelerare l’autosufficienza tecnologica e costruire un ecosistema hardware e software in grado di competere con il colosso americano Nvidia, leader mondiale del settore.

Nuovi impianti e crescita accelerata

Secondo le informazioni disponibili, tre nuovi stabilimenti, legati ai processori IA di Huawei, entreranno in funzione tra la fine del 2025 e il 2026. Questa espansione produttiva potrebbe superare la capacità attuale di Smic, il principale produttore cinese di semiconduttori, che a sua volta intende raddoppiare la produzione di chip a 7 nanometri.

L’iniziativa non riguarda solo Huawei, ma aprirà le porte anche ad altri produttori cinesi come Cambricon, MetaX e Biren, che potranno beneficiare del vuoto lasciato dalle restrizioni all’export imposte dagli Stati Uniti su Nvidia.

Sostegno politico e finanziario

Dietro a questo ambizioso piano c’è il forte sostegno del governo di Pechino, che ha chiesto di accelerare la ricerca, lo sviluppo e la commercializzazione delle tecnologie IA. Le aziende del settore stanno raccogliendo ingenti capitali: Cambricon ha già ottenuto l’approvazione per una raccolta da 600 milioni di dollari, mentre Biren e MetaX puntano a quotarsi entro la fine dell’anno dopo aver già raccolto circa 3 miliardi di dollari complessivi.

Questo sforzo congiunto, che unisce investimenti pubblici e privati, mira a creare un sistema integrato in grado di sfidare il dominio globale di Nvidia, posizionando la Cina come un attore di primo piano nel settore.