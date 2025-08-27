Nel mondo della finanza, un nuovo approccio sta guadagnando terreno: l’investimento tematico. Non si tratta più di scegliere un’azienda in base al suo settore tradizionale, ma di puntare su grandi cambiamenti globali, i cosiddetti megatrend, come l’intelligenza artificiale, la transizione energetica o l’invecchiamento della popolazione.

Questa strategia parte da un’idea: invece di comprare singole azioni o fondi che replicano un intero settore, si costruisce un portafoglio di aziende che crescono grazie a un unico tema. A differenza dei fondi settoriali, un fondo tematico può includere aziende di ambiti diversi, dalle software house ai produttori di chip, purché il loro business sia strettamente legato al tema scelto.

Come funzionano e quali sono i vantaggi

Per l’investitore, accedere a questi temi è diventato più semplice grazie a strumenti come ETF, fondi gestiti e certificati. Queste soluzioni permettono di acquistare un “paniere” di titoli pronto all’uso. In pratica, i gestori o gli indici definiscono il tema e selezionano le aziende in base a quanto i loro ricavi dipendono da quel trend. Le società sono classificate come pure-play (specializzate), core (centrali) o diversificate.

I vantaggi sono evidenti:

Rendimenti potenzialmente elevati : se un megatrend decolla, le aziende coinvolte possono registrare una crescita molto rapida.

: se un megatrend decolla, le aziende coinvolte possono registrare una crescita molto rapida. Diversificazione : si investe in più settori contemporaneamente, riducendo la dipendenza da un singolo ambito economico o Paese.

: si investe in più settori contemporaneamente, riducendo la dipendenza da un singolo ambito economico o Paese. Valori personali : si può allineare il proprio portafoglio a temi etici o ambientali, come la sostenibilità.

: si può allineare il proprio portafoglio a temi etici o ambientali, come la sostenibilità. Visione a lungo termine: si evitano speculazioni a breve termine, concentrandosi su cambiamenti strutturali che si manifestano nel corso degli anni.

I rischi e le nuove frontiere

Tuttavia, gli investimenti tematici non sono esenti da rischi. Il principale è la volatilità, poiché i fondi tematici spesso includono aziende di medie e piccole dimensioni, più sensibili alle fluttuazioni di mercato. C’è anche il rischio di timing: entrare nel trend quando è già popolare può significare pagare prezzi troppo alti.

Inoltre, un’esposizione non consapevole può portare a una sovrapposizione con altri investimenti in portafoglio, ad esempio possedendo già un ETF S&P 500 che include le stesse aziende di un fondo sull’intelligenza artificiale. I costi di gestione sono spesso più elevati rispetto a fondi più tradizionali.

Il settore è in continua evoluzione, con una seconda generazione di temi emergenti che vanno oltre i classici robot e energia pulita, includendo ad esempio:

Difesa e sicurezza spaziale .

. Quantum computing .

. Longevità e farmaci anti-obesità .

. Biodiversità e capitale naturale .

. Carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF).

Per investire in modo consapevole, la regola d’oro è usare gli investimenti tematici come parte “satellite” di un portafoglio principale ben diversificato. È fondamentale analizzare i costi, la coerenza del fondo con il tema dichiarato e l’effettiva diversificazione che aggiunge alla propria strategia.