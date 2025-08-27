Il fondo UTP Italia, gestito da Intrum Italy e Sagitta Sgr, continua la sua espansione nel mercato del credito. Un nuovo conferimento, completato a luglio, ha aggiunto portafogli per un valore complessivo di oltre €100 milioni (GBV), portando le masse totali gestite a circa €1,2 miliardi. Questa operazione segna un’importante novità: per la prima volta, il fondo include tra i suoi asset anche crediti di natura leasing immobiliare, affiancandoli a quelli già esistenti derivanti da finanziamenti a privati, imprese e mutui.

Fiducia degli investitori e focus su sostenibilità

L’ingresso di questa nuova classe di crediti diversifica ulteriormente il portafoglio del fondo. Lanciato a novembre 2022, UTP Italia ha finora attratto sette importanti gruppi bancari, confermandosi un player di rilievo nel settore. La sua natura granulare, con oltre 26 mila debitori e un’esposizione media di circa €45 mila, garantisce una gestione equilibrata e mirata.

Il successo del fondo, che a meno di tre anni dal suo avvio ha superato il miliardo di euro di masse gestite, è stato commentato con soddisfazione dai suoi vertici. Enrico Risso, Amministratore Delegato di Intrum Italy, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di questi ulteriori conferimenti che allargano le asset class presenti nel fondo ai crediti derivanti da leasing e che permettono al fondo UTP Italia di superare ampiamente il miliardo di Euro di masse gestite, registrando una performance straordinaria rispetto alle attese iniziali. Questo risultato ci viene riconosciuto anche dalla fiducia confermata dagli investitori e fortifica il nostro ruolo di player al fianco di famiglie e imprese.”

Risso ha inoltre sottolineato il modello operativo del fondo, che ha permesso di offrire soluzioni personalizzate e sostenibili, aiutando circa 21.700 creditori e 4.600 PMI a ritrovare la stabilità finanziaria, contribuendo così alla crescita del settore finanziario italiano.

Un modello vincente che si espande

Anche Claudio Nardone, nella foto, Amministratore Delegato di Sagitta SGR, ha evidenziato il consolidamento della posizione della sua società nella gestione della crisi d’impresa. Nardone ha ribadito che l’apertura al settore del leasing, già prevista in origine, rappresenta un’ulteriore espansione delle leve operative del fondo, dimostrando il successo e la credibilità delle iniziative di Sagitta presso il sistema bancario. “I nostri fondi si caratterizzano per l’elevata competenza del team di gestione rispetto alle asset class di riferimento, della proattività nelle strategie di recovery e nell’uso della nuova finanza (laddove possibile e utile) per ottimizzare il recupero del valore dei crediti e la creazione di valore”, ha aggiunto.

Il modello di UTP Italia, che combina la cartolarizzazione con un Fondo di Investimenti Alternativo (FIA) riservato a investitori professionali, continua a mostrare la sua efficacia nel gestire crediti UTP (“Unlikely To Pay”).