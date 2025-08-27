Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, lancia un progetto innovativo di volontariato aziendale. L’iniziativa permette ai dipendenti della banca di mettere a disposizione le proprie competenze professionali, durante l’orario di lavoro, per supportare le attività di enti del Terzo settore. Questo modello di “volontariato di competenza” è il primo del suo genere a essere strutturato in Italia con un accordo così formalizzato.

Un’esperienza di crescita per i dipendenti e supporto per il non profit

Il progetto, avviato a luglio, vede cinque professioniste di Intesa Sanpaolo affiancare il team di AIRC in aree strategiche come il project management e la ricerca e selezione del personale. L’obiettivo non è solo fornire un aiuto concreto a Fondazione AIRC, ma anche offrire ai dipendenti della banca un’opportunità di crescita, permettendo loro di ampliare il proprio bagaglio professionale e acquisire nuove sensibilità in contesti sociali.

Paolo Bonassi, responsabile dell’Area di Governo Social Impact di Intesa Sanpaolo, ha sottolineato l’importanza del progetto: “La collaborazione con la Fondazione AIRC ha permesso di definire un quadro legale innovativo e un modello operativo di volontariato di competenza articolato, che potrà fungere da riferimento per futuri accordi con altre realtà non profit e aziende interessate a intraprendere questo percorso.”

Un modello replicabile e di valore

Anche Fondazione AIRC ha espresso grande entusiasmo per la partnership. Daniele Finocchiaro, Consigliere Delegato della Fondazione, ha spiegato che l’iniziativa si inserisce nel progetto “AIRC Angels” e che “siamo orgogliosi di essere pionieri di questa nuova iniziativa di responsabilità sociale al fianco di Intesa Sanpaolo”. Il volontariato di competenza, ha aggiunto Finocchiaro, può generare un impatto positivo, aiutando le organizzazioni a migliorare la propria impronta sociale e a valorizzare il talento interno.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo, guidato da Carlo Messina, in foto, ha già in programma di estendere il progetto ad altri enti e sta sviluppando una piattaforma interna per raccogliere le candidature dei dipendenti interessati a partecipare, dimostrando un impegno concreto nel promuovere la collaborazione tra il mondo aziendale e quello del non profit.