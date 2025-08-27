Nel contesto del Meeting di Rimini, Confagricoltura ha presentato due progetti di grande rilevanza, “Eco Ready” e “Vision4Food”, finanziati da Horizon Europe, il programma quadro dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la competitività, la coesione e la resilienza delle imprese agricole di fronte alle sfide globali.

Innovazione e dati per un’agricoltura resiliente

Il progetto “Eco Ready” si concentra sulla sicurezza alimentare attraverso l’utilizzo di una piattaforma digitale che raccoglie in tempo reale dati cruciali su clima, colture e risorse naturali. Queste informazioni vengono elaborate all’interno dei “living lab”, veri e propri laboratori sperimentali in cui agricoltori, accademici e istituzioni collaborano per testare soluzioni innovative e sviluppare strategie efficaci per adattarsi ai cambiamenti climatici.

Come sottolineato da Daniele Rossi, delegato per la Ricerca e l’Innovazione di Confagricoltura, è fondamentale disporre di “strumenti di analisi e previsione dell’evoluzione dei mercati e della disponibilità delle risorse naturali che permettano all’Europa di agire in tempo, per garantire sicurezza alimentare e sostenere un’agricoltura resiliente e competitiva”.

Una governance condivisa per il settore agroalimentare

“Vision4Food”, avviato a gennaio 2025, si basa sul networking e sulla governance dei sistemi agricoli. L’iniziativa mira a promuovere nuovi modelli di politiche agroalimentari in Europa, incoraggiando strategie condivise e decisioni che coinvolgano l’intera società. Al centro del progetto ci sono le Piattaforme di Innovazione Alimentare, luoghi di incontro tra università, imprese, istituzioni e agricoltori, dove vengono identificate e diffuse le migliori pratiche in tutto il continente.

Michele Contel, senior project manager dell’Ufficio Progettazione di Confagricoltura, ha evidenziato l’importanza di queste collaborazioni: “In tempi di incertezza del quadro geo-politico e di risorse scarse, la messa in comune di tecnologie e collaborazioni tra ricerca, imprese, territori e istituzioni è una leva chiave per riportare al centro dell’agenda il mondo agricolo”.

Attraverso i progetti finanziati dall’Unione Europea, Confagricoltura offre alle aziende agricole occasioni di apprendimento a costo zero, sia tramite piattaforme di e-learning che con laboratori pratici, dando voce alle testimonianze e alle proposte dei protagonisti del settore.