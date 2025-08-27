Nonostante l’offerta presentata da Mfe abbia ricevuto un’accettazione limitata, Ppf non è riuscita a raccogliere un numero sufficiente di azionisti a sostegno dei propri obiettivi, spiegano i cechi commentando l’operazione.
Con oltre il 43% dei diritti di voto su ProSiebenSat.1, la quota azionaria di Mfe appare molto probabilmente abbastanza consistente per assicurare la maggioranza semplice in qualsiasi assemblea degli azionisti del gruppo. Allo stesso tempo, l’accettazione ridotta dell’offerta di Ppf rende impossibile per il fondo mantenere il suo ruolo iniziale di investitore strategico, collaborando con Mfe su un piano di parità e apportando la sua esperienza nella realizzazione di piattaforme digitali di diffusione.
Ppf sottolinea però la propria funzione di catalizzatore per un notevole miglioramento delle condizioni dell’offerta di Mfe, che ha contribuito a incrementare in maniera significativa la valutazione di ProSiebenSat.1, generando valore per tutti gli azionisti.
Nonostante il ritiro da ProSiebenSat.1, il mercato tedesco rimane di fondamentale importanza per il gruppo. Questa rilevanza si riflette nelle partecipazioni di Ppf in Vitronic, azienda leader nella tecnologia di visione artificiale, e in Škoda Transportation, importante fornitore di tram e veicoli ferroviari leggeri per molte città della Germania.
Ppf ritiene che la Germania offra solide opportunità economiche e proseguirà nel suo impegno a creare valore per tutti gli stakeholder locali, valutando con attenzione qualsiasi potenziale iniziativa di investimento futura.