Il TAR della Liguria ha respinto un ricorso contro la gara d’appalto per la realizzazione del nuovo Terminal Ravano nel porto di La Spezia. La gara, indetta da La Spezia Container Terminal S.p.A., era stata vinta alla fine del 2024 da un raggruppamento d’imprese guidato da I.CO.P. S.p.A. Società Benefit, insieme ad Agnese Costruzioni e Vianini Lavori. La sentenza del TAR, datata 22 agosto 2025, conferma la legittimità dell’appalto e dà il via libera ai lavori.

L’opera, il cui importo totale ammonta a 79,3 milioni di euro, entrerà nel portafoglio di lavori del gruppo ICOP, nella foto l’a. d. Piero Petrucco, che vi parteciperà con una quota del 34%. L’inizio dei lavori è previsto nei prossimi mesi.

Dettagli del progetto e sviluppi futuri

Il progetto del “Nuovo Terminal Ravano – Primo Lotto” prevede la costruzione di una banchina operativa lunga circa 520 metri, in grado di ospitare e ormeggiare navi portacontainer di ultima generazione, lunghe fino a 400 metri. L’infrastruttura è destinata a rafforzare la capacità e la competitività del porto di La Spezia. È previsto inoltre un secondo lotto di opere complementari, dal valore di 49 milioni di euro, dedicato principalmente all’allestimento dei piazzali.

Chi è ICOP

Fondata nel 1920 dalla famiglia Petrucco, ICOP è una società di ingegneria del sottosuolo. La società è un operatore leader in Europa nei settori delle fondazioni speciali e del microtunnelling. È la prima società benefit nel suo settore e opera a livello nazionale e internazionale. ICOP ha sede a Basiliano, in provincia di Udine, e impiega circa 760 persone in tutto il mondo.