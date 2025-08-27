eVISO, società tecnologica specializzata nella gestione di materie prime (luce, gas, mele) e quotata sull’EGM, ha chiuso l’esercizio luglio 2024 – giugno 2025 con risultati storici. I ricavi annuali hanno toccato quota 315,4 milioni di euro, un aumento notevole del 41% rispetto ai 224,3 milioni dell’anno precedente. Questo traguardo è stato raggiunto grazie all’incremento dei volumi in tutti i canali e a un leggero aumento del prezzo dell’energia.

L’espansione dell’azienda è evidente anche nei volumi. L’energia totale (somma di elettricità e gas) consegnata ha raggiunto 1.263 GWh, con una crescita del 31%. In particolare:

L’ energia elettrica è cresciuta del 26% , arrivando a 1.152 GWh .

è cresciuta del , arrivando a . Il gas ha visto una crescita eccezionale del 123%, attestandosi a 110,3 GWh, rispetto ai 49,5 GWh dell’anno precedente.

Questa crescita ha permesso a eVISO di generare un Gross Margin compreso tra 19,0 milioni e 19,8 milioni, con un aumento che varia tra il 6% e il 10% rispetto all’anno precedente.

La strategia vincente del canale diretto

La società ha puntato con decisione sul canale diretto, che ha portato il numero di punti di fornitura totale (luce e gas) a 32.000, un aumento del 30%. Nel contempo, il canale reseller ha visto una contrazione dei punti di fornitura, a fronte di una focalizzazione sui clienti a maggiore valore aggiunto.

Gianfranco Sorasio, nella foto, Amministratore Delegato di eVISO, ha commentato con soddisfazione i risultati, sottolineando la validità del modello di business basato su una piattaforma scalabile per diverse commodity. “La materia prima gas rappresenta oggi oltre un quinto dell’energia totale (luce e gas) consegnata al canale diretto, una chiara dimostrazione della capacità strutturale di scalare in modo aggressivo su più segmenti”, ha spiegato Sorasio. La strategia futura si concentrerà sul cross-selling del gas ai clienti storici e sull’accelerazione dei canali di vendita diretta, sfruttando la piattaforma digitale proprietaria.