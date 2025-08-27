Eni (nella foto, l’a. d. Claudio Descalzi) ha reso noto di aver proseguito il suo programma di riacquisto di azioni proprie. Nel periodo compreso tra il 18 e il 22 agosto 2025, la compagnia energetica ha acquistato sull’Euronext Milan un totale di 3.316.453 azioni, equivalenti allo 0,11% del capitale sociale. L’operazione ha avuto un valore complessivo di quasi 50 milioni di euro, con un prezzo medio ponderato per azione di 15,0763 euro.

I dati del programma di buyback in corso

Questo acquisto rientra nel piano di buyback approvato dall’Assemblea degli Azionisti il 14 maggio 2025. Dall’inizio del programma, il 20 maggio 2025, Eni ha acquistato complessivamente 48.423.501 azioni proprie, pari all’1,54% del capitale sociale, per un controvalore totale di oltre 680 milioni di euro.

Con l’ultima operazione, le azioni proprie detenute da Eni sono salite a 140.033.828, corrispondenti al 4,45% del capitale sociale. La tabella dettagliata fornita dall’azienda mostra gli acquisti giorno per giorno, con importi che si aggirano sui 10 milioni di euro giornalieri.