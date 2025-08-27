Alessandro Tomasi, sindaco e candidato del centrodestra, si mostra fiducioso dopo la conferma ufficiale della sua candidatura. Egli sostiene con determinazione l’idea di riuscire a “ribaltare” gli attuali sondaggi, in vista delle elezioni regionali programmate per il 12 e 13 ottobre in Toscana. Prima del voto, è però l’analisi dei sondaggi a delineare i possibili scenari; parallelamente, partiti e strateghi del centrodestra stanno lavorando alla definizione delle liste, da chiudere entro il 12 settembre.

La probabile distribuzione dei seggi

L’ultimo sondaggio realizzato a maggio da Emg per Toscana Tv evidenzia un distacco di 21 punti percentuali tra il governatore uscente Eugenio Giani e lo sfidante Tomasi. Questa differenza significativa lascia ipotizzare una forbice che potrebbe comunque ridursi, anche se attualmente il centrodestra sembra destinato a una forza di opposizione di 16 consiglieri in Consiglio regionale.

Infatti, il Movimento 5 Stelle, che nella scorsa consiliatura aveva ottenuto due seggi, si colloca nel campo del centrosinistra ampio, mentre è improbabile che la coalizione di sinistra guidata da Antonella Bundu riesca a superare la soglia di sbarramento del 5% per l’ingresso in Consiglio.

Secondo le attuali proiezioni, i seggi delle quattro liste del centrodestra si articolerebbero come segue: 9 seggi per Fratelli d’Italia (in crescita rispetto ai 5 della precedente legislatura), 2 per la lista civica È Ora! che si avvicina al 5%, mentre restano 5 seggi da dividere tra Forza Italia e Lega. Queste ultime due forze si contendono le preferenze necessarie per ottenere complessivamente 3 seggi, distaccandosi per pochi voti e contendendosi così il ruolo di seconda forza nella coalizione.

La quota di consenso attesa per Fratelli d’Italia dovrebbe garantire la rielezione di tutti i consiglieri uscenti capolista: Elisa Tozzi, Diego Petrucci, Vittorio Fantozzi, Gabriele Veneri e Alessandro Capecchi.

Con un’analoga prospettiva, anche il capolista…

(il testo prosegue con la discussione sul capolista e le dinamiche interne alle liste)

La città di Firenze potrebbe vedere l’elezione di Jacopo Cellai. A questi, oltre a Tomasi, si aggiungono altri due seggi con buone probabilità di successo: quello di Prato, dove Tommaso Cocci nutre giuste aspettative, e quello di Livorno, che sarà conteso tra l’ex consigliere leghista Marco Landi e Marcella Amadio. Per la lista civica È ora!, che ha sollevato più di qualche malumore tra i forzisti per il timore di concorrenza al centro, vantano concrete possibilità l’imprenditore Lorenzo Bosi e la nutrizionista Valentina Guttadauro. A Firenze correrà anche il consigliere cittadino Massimo Sabatini. Negli altri collegi sono invece candidati anche l’ex sindaco di Rignano, Daniele Lorenzini, e il sindaco civico di Bibbiena, Filippo Vagnoli.

La tensione interna nella Lega tra Ceccardi e il generale Vannacci

Persistono forti tensioni nelle liste della Lega, innescate dal conflitto interno tra l’ex candidata alla presidenza della Regione Susanna Ceccardi e il neo vicesegretario nazionale, Roberto Vannacci — quest’ultimo sotto accusa anche per i mancati versamenti delle quote di sostegno al partito. Il rischio è quello di perdere più della metà degli eletti, considerando che nel 2020 i seggi furono sei.

Se si adotterà il sistema di listino, tradizionalmente utilizzato dal Carroccio nelle precedenti elezioni regionali toscane, entrerebbero in Consiglio il braccio destro di Vannacci, l’ex esponente di Fratelli d’Italia Massimiliano Simoni, e il segretario regionale del partito guidato da Matteo Salvini, Luca Baroncini. Diversamente, si aprirebbe una possibilità per uno dei due capilista delle province di Firenze e Pisa, cioè Tommaso Villa — ex consigliere di Forza Italia vicino alla famiglia Verdini — e Elena Meini, capogruppo uscente della Lega. Rimangono in gioco, seppur con poche speranze, anche Claudio Stanasel per Prato e Cristiano Romani per Arezzo.

Le prospettive di Forza Italia e il possibile avvicinamento a Calenda

Per quanto riguarda Forza Italia, i candidati più accreditati per un seggio in Consiglio sono il coordinatore regionale Marco Stella, capolista nella provincia di Firenze, e la vice coordinatrice Raffaella Bonsangue nella circoscrizione di Pisa. Per un possibile terzo posto si contendono la candidatura Erika Mazzetti a Prato, Deborah Bergamini a Lucca e Chiara Tenerini a Livorno.

La sfida per Noi Moderati appare invece molto difficile: dopo aver declinato l’ingresso nella civica di Tomasi, il movimento può ormai puntare soltanto a unirsi alle liste azzurre per evitare di saltare le elezioni, sebbene senza reali possibilità di ottenere un seggio.

Tuttavia, al centro dello scenario politico si registra un tentativo significativo: Forza Italia sta cercando di avvicinare il partito Azione, che si è distaccato dalla coalizione più ampia, proponendo un’alleanza nel centrodestra. La vicesegretaria azzurra, Deborah Bergamini, ha dichiarato l’esigenza di allargare lo schieramento a “altri moderati, come il partito guidato da Carlo Calenda”.

Calenda, intervenendo dall’evento della Versiliana, ha accennato a un tema molto caro al centrodestra:

“I Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) dovrebbero esserne presenti almeno uno in ogni regione”.

Riguardo agli appoggi politici ha aggiunto:

“Non si tratta di stare da una parte o dall’altra…”