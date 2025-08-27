Potrebbe sembrare uno di quegli allenatori di pugilato che, nelle loro palestre, hanno salvato i giovani di strada dalla criminalità. Invece, è semplicemente un prete, ma di frontiera. Don Nandino Capovilla, 63 anni, opera in uno dei quartieri più complessi del comune di Venezia, precisamente alla «Cita» di Marghera, un insieme di palazzi alti quasi sempre più di dieci piani. Qui apre le porte a chiunque, offre alternative e si rifiuta – a qualunque costo – di costruire barriere.

Il figlio del mondo

La domenica nella chiesa «sua», sull’altare, accanto al pulpito, ci sono due tavolini bassi carichi di fogli bianchi e colori. «Per i bambini, naturalmente; poverini, come potrebbero stare un’ora in silenzio ad ascoltarmi mentre leggo il Vangelo?» È un modo semplice per coinvolgerli. Quando battezza un neonato di pochi mesi, lo solleva al cielo ricordando a madre e padre che quel bambino è un figlio del mondo, che il mondo è suo e che ne farà ciò che vorrà. Intanto, i canti africani delle persone che lo aiutano durante la messa si fondono in una celebrazione della vita, accompagnata da una stoffa wax – quelle tradizionali usate per portare i bambini in spalla – che racconta la lunga storia millenaria della cura, ovunque essa provenga.

Impegno per l’integrazione e un appello di giustizia

Da sempre attivo nel campo dell’integrazione, don Nandino Capovilla è recentemente salito al centro dell’attenzione partecipando a un evento di rilievo: un intervento nella sala Darsena della Mostra del Cinema di Venezia. Invitato dal presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, ha preso parte a una «riflessione profonda» sugli eventi in Palestina. Davanti agli spettatori, ha rivolto un appello per la giustizia a favore di tutte le vittime: i 1.205 israeliani uccisi da Hamas il 7 ottobre 2023, tra cui 16 bambini, e i 62.000 palestinesi morti nella Striscia di Gaza.

La situazione a Gaza coinvolge circa 18.000 minori ed è stata definita una «escalation che viola ogni principio di umanità, di proporzionalità e di distinzione». Citando l’articolo 3 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, si sottolinea che «ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona».

Proprio don Nandino, da anni impegnato nella campagna di solidarietà con i palestinesi attraverso il movimento cattolico Pax Christi, lo scorso 11 agosto è stato fermato e trattenuto all’aeroporto di Tel Aviv. Nel documento delle autorità israeliane veniva motivata l’espulsione sostenendo che il sacerdote rappresentasse un rischio per la sicurezza nazionale a causa della sua partecipazione a iniziative volte a sensibilizzare contro la guerra e promuovere il dialogo e la pace tra i due popoli.

La storia di don Nandino è iniziata più di dieci anni fa, quando arrivò nel quartiere chiamato la Cita di Marghera, un’area complicata ma vivace. Fu qui che diede inizio a una vera e propria trasformazione. Quei quattrocentomila metri cubi di cemento, edificati negli anni Sessanta con una modifica dell’ultimo minuto al piano regolatore cittadino, erano privi di servizi e spazi collettivi. Grazie al suo impegno la Cita ha iniziato a rinascere, prendendosi cura di sé stessa e trovando persino luoghi per occuparsi degli altri.

Nel salotto della parrocchia nacquero nel 2013 le cene «a porte spalancate» (poi chiamate «Casa di Amadou»), eventi semplici, come serate tra amici in cui don Nandino accoglieva chiunque volesse fermarsi a cena. Qualche anno dopo, le cene si spostarono sul «Roof Garden», un vero e proprio «home restaurant» situato sulla terrazza sopra la chiesa, accanto alla cucina di don Nandino.

L’«Apiario della Cita» è un altro spazio significativo: nel cortile tra la chiesa e la ferrovia si trova un orto solidale e alcune arnie che producono verdure biologiche e miele millefiori, impiegando con un piccolo compenso persone escluse dal mercato del lavoro. Ciò che rimane più importante, anche dopo più di un decennio, è che nessuna porta rimane chiusa. Come afferma lo stesso don Nandino:

«L’incontro con l’altro è il fulcro di tutto, perché la conoscenza e l’ascolto possono cambiare il mondo a piccoli passi».

Il cambiamento ottenuto da don Nandino è stato significativo e profondo, tanto a Marghera quanto in contesti più ampi, simbolicamente rappresentati anche dal palco del red carpet.