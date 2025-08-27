Alberto Tedesco rappresenta da tempo un punto di riferimento della sinistra in Puglia. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui consigliere e assessore regionale con il Partito Socialista Italiano, quindi parlamentare per il Partito Democratico, prima di rientrare nel PSI. La sua esperienza politica si contraddistingue per una profonda coerenza e un forte senso critico all’interno del panorama della sinistra italiana, unendo passione e dedizione nel corso degli anni.

Interrogato sulle recenti e complesse vicende che hanno attraversato la sinistra pugliese nelle ultime settimane, Tedesco ha espresso un parere chiaro: «Ritengo che Antonio Decaro debba, in ogni caso, candidarsi alla presidenza della Regione Puglia, forte anche del consenso ampio da cui è sostenuto».

Richiamando la sua tradizione socialista, Tedesco ha sottolineato il legame ideale e politico con Decaro:

«Posso, senza alcun dubbio, affermare che l’identità socialista mia e di suo padre Giovanni abbia influenzato la formazione politica di Antonio; pur avendo sviluppato percorsi differenti, abbiamo sempre condiviso gli stessi valori fondamentali».

Riguardo alla posizione netta e di chiusura che Decaro ha assunto nei confronti di Emiliano e Vendola, due figure di rilievo della cosiddetta “primavera pugliese”, Tedesco commenta:

«La posizione di Decaro era prevedibile. Grazie all’esperienza maturata, ritengo che non debba accettare condizionamenti esterni da chi ha governato la Regione ininterrottamente per quattro legislature. Un rinnovamento e una discontinuità in questo senso sono elementi positivi».

Alla domanda se sia corretto equiparare Emiliano e Vendola, Tedesco ha risposto:

«Entrambi dovrebbero generosamente sostenere la candidatura di Decaro, contribuendo altresì alla formazione di liste autorevoli e solide».

Infine, quando gli si chiede se Emiliano e Vendola dovrebbero a loro volta candidarsi, l’ex parlamentare socialista è netto:

«Secondo me non dovrebbero presentarsi come candidati. Un’eventuale loro partecipazione creerebbe confusione e problemi, mentre il candidato giusto esiste già ed è largamente riconosciuto e sostenuto da tutte le componenti».

Ma Emiliano e Vendola si candiderebbero come consiglieri regionali. Potrebbero influenzare il lavoro di Decaro?

Il rischio è concreto secondo l’opinione espressa: si tratta infatti di due figure politiche che hanno ricoperto per due volte la carica di presidente della Regione. Per quanto riguarda il futuro, si ipotizza che quando si apriranno gli spazi, Emiliano potrebbe ambire a un ruolo da parlamentare nazionale.

Secondo lei, Decaro in cuor suo preferirebbe diventare presidente della Regione o rimanere a Bruxelles?

Nonostante il prestigioso incarico europeo, Decaro non si sottrarrà alla guida della sua Regione.

Alla fine ci sarà inevitabilmente un vincitore e un perdente. Era possibile evitare questo stallo?

Entrambi, Vendola ed Emiliano, dovrebbero sostenere con generosità la candidatura di Decaro, contribuendo anche a formare liste autorevoli. Dato che si tratta di due personaggi di grande competenza, esperienza e spessore politico, è lecito attendersi che nelle prossime ore si raggiunga una soluzione condivisa, che vedrà come unico candidato del fronte progressista proprio Antonio Decaro.

Da amico di lunga data, quale consiglio si sente di dare a Decaro?

Più che amico, vista la differenza d’età, potrei considerarmi quasi un padre nei suoi confronti; perciò gli consiglierei, come farei con i miei figli, di continuare a seguire la sua strada, conservando l’integrità che lo ha sempre caratterizzato.

Quale ruolo intendono assumere i socialisti in questa sfida politica?

I socialisti sosterranno con impegno e lealtà la candidatura di Decaro e, forti dei risultati a cui mireranno, rappresenteranno in Consiglio una forza determinante.