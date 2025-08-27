David Parenzo, giornalista, scrittore e conduttore televisivo originario di Padova, noto per le sue prese di posizione spesso al centro di dibattiti intensi, esprime un parere netto sulle recenti proteste legate alla situazione di Gaza e all’atteggiamento di alcuni artisti come Gal Gadot e Gerard Butler. Parenzo condanna fermamente la richiesta avanzata dal gruppo Venice 4 Palestine di escludere dalla Mostra del Cinema di Venezia queste due star, accusate di sostenere apertamente le politiche del governo di Benyamin Netanyahu e, più in generale, di promuovere quella che viene definita una forma di genocidio.

Il giornalista ritiene che tale richiesta sia «una decisione irragionevole». Sottolinea come l’arte e la cultura dovrebbero servire a costruire ponti e non a erigere muri di divisione. Ricorda, a questo proposito, l’esempio significativo del direttore d’orchestra Daniel Barenboim, che nel 1999 ha co-fondato insieme al pensatore palestinese Edward Said l’Orchestra West-Eastern Divan, un progetto musicale che riunisce giovani artisti israeliani, palestinesi e provenienti da altri Paesi arabi, un simbolo tangibile di dialogo e pace.

Parenzo invita a riflettere sul profilo degli attori coinvolti nella polemica. Afferma:

«Ma sanno chi è Gal Gadot? È nipote di una vittima dell’Olocausto, ha criticato Netanyahu durante la campagna elettorale e ha mostrato solidarietà verso le famiglie degli ostaggi. Questa dovrebbe essere una figura apprezzata da chiunque abbia un minimo di buon senso.»

Esprime poi un dispiacere personale nel dover difendere la sua biografia, un gesto che sottolinea quanto il contesto attuale sia difficile e divisivo, obbligandolo a fornire spiegazioni che normalmente non sarebbero necessarie.

Riguardo all’ambiente della Mostra del Cinema di Venezia, Parenzo ribadisce il suo affetto per questa manifestazione culturale, a cui partecipa ogni anno, e lamenta che le tensioni politiche stiano offuscando il valore culturale e artistico dell’evento.

Sullo specifico appello di Venice 4 Palestine alla Biennale, oltre che sugli attori israeliani, Parenzo invita a superare le divisioni e a privilegiare il dialogo e lo scambio culturale, elementi fondamentali per costruire una comprensione reciproca in un momento di grande complessità geopolitica.

Negli ultimi tempi, le manifestazioni a sostegno della Palestina sono accompagnate da slogan ripetuti come un mantra. Chi partecipa spesso chiede il rifiuto di Hamas e la creazione di due democrazie distinte. Io condivido queste richieste. Tuttavia, sembra che in molti contesti pubblici, se non si grida uno slogan a favore della Palestina si venga automaticamente considerati sostenitori di Netanyahu. A questa logica voglio sottrarmi, come ha ben spiegato tempo fa il presidente Buttafuoco: non servono chiusure bensì ponti e aperture.

In vista della Mostra, teme eventuali contestazioni a causa delle sue posizioni e della sua identità ebraica?

Spero in assenza di contestazioni, ma purtroppo sono abituato a questo tipo di situazioni. Sono preparato e pronto a fronteggiarle. Ritengo importante difendere il diritto a esprimere dissenso, ma bandire artisti è un atto che ricorda le leggi razziali del passato.

Lo scorso anno ha vissuto una contestazione all’Università La Sapienza di Roma proprio in quanto ebreo. Come ha reagito?

Non ce l’avevo con i ragazzi che mi contestavano. Li invitai al dialogo, dicendo: “Discutiamo”. Ritengo fondamentale riconoscere il diritto di avere opinioni diverse e di esprimerle. Quei giovani avevano il diritto di fischiarmi, ma io continuo a sostenere tranquillamente le mie idee e non intendo cambiarle solo per evitare le critiche.

Userebbe il termine «genocidio» per descrivere la situazione attuale a Gaza?

Il genocidio ha un significato preciso e diverso. Attualmente, questa parola viene spesso utilizzata come arma contro gli ebrei in quanto tali, e il messaggio sottostante è ancora più grave.

Può spiegare meglio?

Quando sento pronunciare il termine “genocidio”, sembra che si voglia insinuare: “Dopo tutto quello che avete subito con la Shoah, avete faticato a ottenere uno Stato, e adesso state facendo lo stesso agli altri”. Rifiuto totalmente questo lessico di parte, tipico del sostegno alla causa palestinese.