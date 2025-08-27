Uno studio di Confcommercio rivela che la spesa pro capite reale degli italiani ha raggiunto i 22.114 euro nel 2025, segnando un aumento di 239 euro rispetto all’anno precedente. Questo dato, emerso da un’analisi dell’Ufficio Studi dell’associazione sui consumi delle famiglie italiane tra il 1995 e il 2025, mostra una ripresa ma evidenzia anche come il potere d’acquisto non abbia ancora superato il livello del 2007, a cui manca ancora di 220 euro.

I nuovi orizzonti della spesa

La ricerca sottolinea un profondo cambiamento nelle abitudini di consumo, influenzato in larga parte dalla rivoluzione tecnologica. Negli ultimi trent’anni, la spesa per informatica e telefonia ha registrato una crescita esponenziale, quasi del 3.000%. Parallelamente, anche i consumi legati al tempo libero, in particolare i servizi culturali e ricreativi, hanno visto un progresso significativo, con un aumento reale di oltre il 120%.

Le categorie tradizionali in calo

Al contrario, settori che in passato rappresentavano il fulcro della spesa familiare mostrano un declino. La spesa per alimentari e bevande ha subito un calo del 5,1% rispetto al 1995, mentre l’abbigliamento ha perso lo 0,5%. I mobili e gli elettrodomestici, invece, restano sostanzialmente stabili, con una leggera crescita dello 0,8%. Particolarmente rilevante è la contrazione del consumo reale di energia domestica, che segna un -35,1%. Un dato, quest’ultimo, attribuito all’aumento dell’attenzione verso il risparmio e l’efficienza energetica, nonostante il notevole incremento del costo unitario dell’energia.

