I mercati azionari in Asia e Pacifico mostrano andamenti disomogenei, mentre i futures europei si presentano contrastati e quelli statunitensi sono in crescita. La borsa di Tokyo si è apprezzata dello 0,3%, mentre Taiwan ha guadagnato lo 0,78%, spinta soprattutto dai produttori di microchip in vista della pubblicazione dei risultati finanziari di Nvidia, attesi dopo la chiusura di Wall Street.

Seul ha registrato una leggera variazione positiva dello 0,1%, mentre Sydney ha chiuso con un modesto rialzo dello 0,2%. Al contrario, i mercati ancora aperti di Hong Kong, Shanghai e Singapore segnano rispettivamente -0,47%, -0,14% e -0,06%. La borsa di Mumbai rimane chiusa per festività.

In Europa, la fiducia dei consumatori tedeschi, rilevata dall’istituto GfK, è scesa più del previsto, segnalando un clima di prudenza tra gli acquirenti. Negli Stati Uniti, si attende la pubblicazione delle richieste settimanali di mutui e dei dati sulle scorte di greggio degli ultimi sette giorni, forniti dall’Energy Information Administration (EIA).

Gli investitori mantengono alta l’attenzione verso la Federal Reserve, soprattutto dopo l’annuncio della governatrice Lisa Cook di intraprendere un’azione legale contro il licenziamento deciso dal presidente Donald Trump.

Il prezzo del greggio statunitense (WTI) ha mostrato una lieve stabilità, con un incremento dello 0,03% a 63,27 dollari al barile. Al contrario, il gas naturale ha registrato una flessione dello 0,58%, scendendo a 33,27 euro per megawattora nella piazza di Amsterdam. Durante la sessione asiatica, l’oro si è apprezzato dello 0,25%, raggiungendo i 3.380,23 dollari l’oncia.

La valuta statunitense ha guadagnato terreno, con il cambio a 0,86 euro, 147,75 yen e 74,33 penny. Il differenziale tra i titoli di stato italiani BTP e i bund tedeschi a 10 anni si è ridotto a 83,2 punti, risultato della diminuzione del rendimento italiano dello 0,3% al 3,55%, mentre quello tedesco è leggermente salito di 0,1 punti al 2,72%. Lo spread tra Roma e Parigi rimane sotto i 6 punti, con il rendimento francese in calo dello 0,6% al 3,49%.

Sull’indice di Tokyo spiccano i rialzi importanti per i produttori di semiconduttori: Advantest (+3,76%), Disco (+2,41%) e Renesas (+1,31%). Nel mercato di Taiwan, invece, le aziende Onano e Syncomm hanno registrato aumenti significativi, rispettivamente del 9,9% e 9,83%.

Particolare attenzione è rivolta a Nikon, che ha fatto segnare un balzo del 20,74%, grazie all’interesse manifestato da Essilux per aumentare la sua quota fino al 20% della celebre società produttrice di apparecchi fotografici, obiettivi, lenti e occhiali.