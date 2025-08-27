Enrico Di Stasi, segretario provinciale del Partito Democratico di Bologna, definisce questa edizione della Festa dell’Unità «un ritorno alle origini», simile alle tradizionali feste di campagna che hanno consolidato la forza del partito sul territorio. Dopo anni di storia legata alla storica sede del Parco Nord, quest’anno, dal 29 agosto al 21 settembre, la manifestazione si trasferisce al Parco Cevenini di Borgo Panigale, con spazi ridotti quasi della metà: circa 10.000 metri quadri contro i 21.000 dello scorso anno.

Nonostante la riduzione degli spazi, il numero dei volontari rimane elevato, attestandosi intorno ai 2.500, sebbene l’anno precedente fossero stati annunciati 3.000. Sul palco si alterneranno importanti figure nazionali della sinistra, tra cui Elly Schlein, Matteo Renzi, Stefano Bonaccini e Massimo D’Alema, oltre a istituzioni e amministratori locali come Sergio Bologna Lepore e Massimo de Pascale. Al contrario, quest’anno non sono stati estesi inviti a rappresentanti del centrodestra, una scelta giustificata dalla necessità di contenere le iniziative a causa dei limiti logistici e organizzativi imposti dagli spazi ridotti.

Sotto il tendone del Parco Cevenini, in una Borgo Panigale colpita dall’afa estiva e dai numerosi cantieri cittadini, il segretario Di Stasi mantiene un tono leggero e autoironico, nonostante la portata storica della decisione. Ricorda quando, alla fine degli anni ’90 con Lele Roveri, responsabile della Festa provinciale, discutessero scherzosamente su chi avrebbe potuto portare via la Festa dall’area del Parco Nord. Ironizza dicendo: «Alla fine, siamo noi gli “sfigati” che l’hanno portata via».

L’abbandono del Parco Nord non è stato una decisione semplice, ma si è resa necessaria per diversi motivi. I lavori di ampliamento della tangenziale e dell’autostrada, ad oggi ancora fermi, insieme alla revisione continua del progetto del Passante tra Roma e Bologna, hanno complicato la sostenibilità dell’evento nella sua storica collocazione. Inoltre, la gestione della Festa si confronta con una realtà più contenuta in termini di partecipazione e risorse economiche, che non permette di mantenere la stessa grandezza di un tempo. A questo si aggiunge l’incertezza climatica che rappresenta un ulteriore fattore di rischio per la buona riuscita degli eventi e per i bilanci.

I ristoranti gestiti dai volontari saranno sette, mentre non sarà presente il Gallo Rosso. Inoltre, verrà eliminata l’intera area dedicata alla ristorazione e all’intrattenimento affidata ai privati, che includeva locali etnici, piste da ballo latinoamericane e il luna park. Gli organizzatori precisano che non si tratta di un allontanamento dei commercianti, ma di una scelta dettata da due principali motivazioni: lo spazio limitato del Parco Cevenini e il nuovo contesto in cui si svolge la Festa.

Roveri sottolinea l’importanza del rispetto verso i residenti delle aree circostanti, poiché la manifestazione si svolge in un quartiere abitato. «Qui siamo in mezzo alle abitazioni, entriamo in punta di piedi. La prima cosa è rispettare i residenti: non si può fare casino fino alle 3 di notte», afferma, evidenziando la consapevolezza del rischio di disturbare il riposo dei vicini.

Per quanto riguarda le attività culturali, sono state organizzate due aree dibattito: lo spazio centrale dedicato a «Bambine e bambini del conflitto di Gaza e di tutte le altre guerre» e la sala Sofia Stefani, in memoria dell’ex vigilessa bolognese vittima di femminicidio. Saranno inoltre disponibili spazi per le associazioni, tra cui Anpi, Cgil e Uil, oltre a una balera con sei serate riservate alla musica liscio, concerti e al Drag Queen Show in collaborazione con Red. La serata inaugurale è prevista per venerdì 29 alle 19.

Il ricco programma prevede per sabato un dialogo tra Pier Ferdinando Casini e lo scrittore Claudio Caprara sul Pci. Domenica ci sarà il confronto tra il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e il deputato Andrea De Maria del Partito Democratico. Gli appuntamenti proseguiranno con la partecipazione del governatore Michele de Pascale (8 settembre), Pier Luigi Bersani (9 settembre), Massimo D’Alema (12 settembre), un’intervista al sindaco Matteo Lepore (13 settembre), fino al doppio evento finale: il comizio della segretaria del Pd Elly Schlein (18 settembre) e l’incontro con il presidente del partito Stefano Bonaccini (20 settembre).

Un evento più vicino al quartiere

Di Stasi, segretario locale, anticipa: «Sarà una Festa che esprime più calore», sottolineando la decisione di scegliere il Parco Cevenini. «Ci troviamo in uno dei quartieri più popolari della città, in una location nuova che rispetta l’ambiente e gli alberi».

Il segretario dem definisce questa scelta anche simbolica, ricordando la figura di Maurizio Cevenini, che ha rappresentato non solo un impegno politico, ma anche una passione civile e un forte legame con la comunità locale. Sebbene la Festa nazionale si svolga quest’anno a Reggio Emilia, non si esclude in futuro la possibilità di ospitarla nuovamente.

Di Stasi aggiunge: «Siamo pronti anche a questa sfida. C’è la concreta opportunità di costruire insieme al quartiere e al territorio un possibile ampliamento della manifestazione».

Aspetti logistici e obiettivi economici

Prima di tutto sarà però fondamentale raggiungere un equilibrio economico. Gli organizzatori prevedono un obiettivo minimo di incasso pari al 60% delle cifre registrate al Parco Nord, corrispondente a circa 700 mila euro. La maggior parte dei parcheggi sarà collocata in via della Salute, in un’area a 200 metri dalla Festa messa a disposizione da un agricoltore.

Inoltre sarà possibile utilizzare il parcheggio del Centroborgo, anche se per raggiungere la manifestazione sarà consigliato l’uso del servizio di trasporto pubblico con il bus 23 (fermata Normandia) o delle biciclette condivise di Ridemovi.