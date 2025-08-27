Borgo Aurora, uno dei quartieri più dinamici di Torino, si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. L’hotel Alexandra, un tempo punto di riferimento per i viaggiatori e simbolo di un’epoca che fu, sta per rinascere sotto una veste completamente nuova. Dopo cinque anni di inattività, le sue porte si riapriranno non più per accogliere turisti, ma per ospitare la comunità studentesca della città, trasformandosi in un moderno studentato.

I lavori per la riconversione della struttura, situata in Lungo Dora Napoli 14, sono già partiti e a curare il progetto è la società trentina PB Group. L’operazione segna un’importante tappa nella riqualificazione del quartiere, che negli ultimi anni ha già visto un notevole sviluppo grazie a progetti come la Nuvola Lavazza. Mantenendo intatta la struttura originaria dell’albergo, il nuovo “Residence Alexandra” offrirà 56 camere con bagno privato, alle quali si aggiungeranno spazi comuni per favorire la socialità e lo studio. Una palestra e una sala studio attrezzata sono tra i servizi previsti al piano terreno.

Un passato glorioso e una ripartenza necessaria

La storia dell’hotel Alexandra è profondamente legata a quella del quartiere. Inaugurato il 5 febbraio 1970, l’albergo era il primo punto di accoglienza per chi arrivava a Torino da Milano e fu per decenni un frequentato punto di ritrovo per i rappresentanti e gli ispettori delle vicine industrie tessili, come il famoso Maglificio Calzificio Torinese, nucleo originario del gruppo BasicNet (nella foto l’a. d. Lorenzo e Alessandro Boglione).

Tuttavia, il declino cominciò quasi trent’anni fa con la progressiva chiusura delle fabbriche della zona, culminando nella chiusura definitiva l’8 marzo 2020, a causa dell’emergenza Covid. La necessità di ingenti investimenti per un profondo restyling ha portato i vecchi proprietari a cedere l’attività, aprendo la strada a questa nuova e promettente fase.

Non l’unico progetto per il quartiere

La riqualificazione di Borgo Aurora non si ferma qui. L’iniziativa si inserisce in un contesto di rinnovamento più ampio che include un altro grande progetto: lo Student Hotel nell’area di Ponte Mosca. Nonostante quest’ultimo stia subendo forti rallentamenti e non abbia ancora una data di inaugurazione certa, la sua realizzazione, che prevede anche la riqualificazione di un’ampia area verde, è attesa con speranza. L’arrivo di nuove residenze universitarie è infatti visto come un’opportunità cruciale per rivitalizzare l’intero quartiere, attirando una nuova popolazione e generando un tessuto sociale ed economico più vivace.