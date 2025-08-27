Il lavoro da remoto si conferma un prezioso alleato per l’occupazione femminile e per lo sviluppo economico del Mezzogiorno. Questo è quanto emerge da uno studio condotto da economisti della Banca d’Italia, che ha analizzato gli effetti dello smart working, intensificatosi durante la pandemia, sul mercato del lavoro italiano.

La ricerca evidenzia come la diffusione del lavoro a distanza abbia influito positivamente sia sul tasso di partecipazione al lavoro sia su quello di occupazione, in particolare tra le donne in età di cura dei figli e nelle regioni caratterizzate da una scarsa offerta di servizi dedicati all’infanzia. Il vantaggio si manifesta in modo marcato anche nel Sud Italia e nelle zone meno densamente popolate, dove il lavoro agile ha contribuito ad abbattere barriere che prima limitavano l’ingresso nel mercato del lavoro.

Gli studiosi hanno analizzato un ampio dataset amministrativo che copre l’intera popolazione di lavoratori da remoto in Italia, rilevando che questo fenomeno è più diffuso nelle regioni del Nord e nelle aree urbane, e risulta maggiormente adottato dalle donne rispetto agli uomini in tutte le macroregioni. Inoltre, poiché non sono emersi trend precedenti che possano giustificare i miglioramenti rilevati, lo studio sottolinea come il lavoro da casa abbia svolto un ruolo diretto nell’aumentare l’inclusione lavorativa.