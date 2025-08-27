Avio, leader nel settore della propulsione aerospaziale, ha annunciato oggi un significativo passo in avanti nella sua collaborazione con il Governo degli Stati Uniti. L’azienda ha firmato un contratto pluriennale per la produzione, assemblaggio e collaudo di motori a propulsione solida per missili tattici destinati alle Forze Armate statunitensi.

L’accordo arriva a seguito di un anno di intenso lavoro di sviluppo e prototipazione e consolida il ruolo di Avio come fornitore chiave nel settore della difesa. La società, con oltre 50 anni di esperienza in Italia, rafforza ulteriormente la sua presenza negli Stati Uniti attraverso la controllata Avio USA, con sede ad Arlington, in Virginia.

Le competenze uniche di Avio al servizio della difesa

L’azienda, nota per il suo ruolo nei programmi spaziali europei come il lanciatore Vega (di cui è prime contractor) e il programma Ariane, sfrutta un know-how altamente specializzato. Questa competenza, unita alla capacità di produrre vettori spaziali completi, le permette di posizionarsi in un ristretto gruppo di nazioni all’avanguardia a livello globale.

L’accordo non solo conferma la leadership tecnologica di Avio, ma sottolinea anche l’importanza della sua presenza internazionale, che si estende dall’Italia alla Francia, dalla Guyana Francese agli Stati Uniti. Con circa 1.400 dipendenti qualificati, Avio si dimostra un partner strategico per le esigenze di difesa statunitensi.