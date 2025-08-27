Avio, azienda leader nel settore aerospaziale, ha annunciato la firma di tre nuovi contratti di lancio con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA). I lanci rientrano nell’iniziativa congiunta “Flight Ticket”, promossa da ESA e Commissione Europea per permettere a imprese e istituzioni del continente di testare nuove tecnologie nello spazio.

Vega-C protagonista per la ricerca europea

Questi accordi rafforzano la posizione di Avio come partner tecnologico di riferimento nell’industria spaziale europea. Le tre missioni, che voleranno a bordo del lanciatore Vega-C dal Centro Spaziale Europeo nella Guyana Francese, fungeranno da passeggeri ausiliari per lanciare in orbita progetti all’avanguardia.

L’Amministratore Delegato di Avio, Giulio Ranzo, nella foto, ha sottolineato l’importanza dell’operazione: “Essere parte attiva di questa iniziativa testimonia l’affidabilità di Vega-C e il posizionamento di Avio come partner tecnologico di riferimento per il settore. Portare in orbita tecnologie all’avanguardia è fondamentale per sostenere la crescita del comparto in un contesto globale in rapida evoluzione”.

Le missioni a bordo del lanciatore italiano

I tre progetti scelti per le missioni sono:

L’azienda spagnola Persei testerà con la missione E.T. Pack una tecnologia innovativa per la deorbitazione passiva, usando un nastro conduttivo in alluminio che permetterà ai satelliti di rientrare in modo controllato senza usare propellente.

testerà con la missione una tecnologia innovativa per la deorbitazione passiva, usando un nastro conduttivo in alluminio che permetterà ai satelliti di rientrare in modo controllato senza usare propellente. Il Centro Aerospaziale Tedesco DLR lancerà il cubesat Pluto+ , un piccolo satellite dotato di tecnologia solitamente impiegata su satelliti più grandi.

lancerà il , un piccolo satellite dotato di tecnologia solitamente impiegata su satelliti più grandi. L’azienda francese Grasp trasporterà il suo secondo satellite per l’osservazione della Terra, equipaggiato con uno spettrometro a infrarossi per monitorare i gas serra e la qualità dell’aria.

Questi lanci confermano il ruolo di Vega-C come mezzo strategico per l’innovazione e la ricerca spaziale in Europa, offrendo una piattaforma affidabile per il test di tecnologie cruciali per il futuro.