Nonostante l’Unione Europea abbia fissato il 2035 come termine per la vendita di nuovi veicoli a combustione, un sondaggio condotto da carVertical rivela una forte resistenza dei consumatori verso l’auto elettrica. Quattro acquirenti su cinque preferiscono ancora i motori a benzina o diesel, mentre solo il 5,6% ha espresso una preferenza per l’elettrico.

Costi, autonomia e infrastrutture frenano la transizione

La ricerca evidenzia che più della metà degli automobilisti (51,5%) non ha intenzione di acquistare un’auto elettrica nel prossimo futuro. Tra i principali ostacoli citati dagli intervistati ci sono il prezzo elevato (32%), l’autonomia insufficiente (26,7%) e la scarsità di infrastrutture di ricarica (21,1%). Un altro fattore di preoccupazione è il basso valore di rivendita dei veicoli elettrici.

Secondo Matas Buzelis, esperto di carVertical, la transizione sarà molto più lenta di quanto sperato, nonostante gli incentivi governativi. Tali agevolazioni, infatti, si sono dimostrate efficaci solo finché attive, con un crollo delle vendite non appena sono state sospese, come accaduto in Svezia e Germania.

Motivazioni economiche e concorrenza cinese

Chi sceglie l’auto elettrica lo fa principalmente per motivi economici: quasi la metà degli intervistati (47,2%) crede che i costi di gestione e manutenzione siano inferiori. A seguire, le agevolazioni fiscali (17,6%) e i sussidi governativi (14,1%). Sorprendentemente, le motivazioni ecologiche sono citate solo da un numero esiguo di persone (14%).

Nel frattempo, il mercato sta subendo l’influenza dei produttori cinesi, come BYD, che ad aprile ha superato Tesla nelle vendite di veicoli elettrici a batteria (BEV), nonostante i dazi imposti dall’UE. La loro presenza sul mercato europeo sta diventando sempre più evidente e potrebbe cambiare gli equilibri futuri.