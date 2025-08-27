L’Assegno Unico Universale (AUU) continua a rappresentare un sostegno economico fondamentale per le famiglie italiane. L’INPS ha pubblicato i dati aggiornati relativi al primo semestre del 2025, che mostrano un’erogazione di 9,8 miliardi di euro. Questa cifra si aggiunge ai 19,9 miliardi del 2024, ai 18,2 miliardi del 2023 e ai 13,2 miliardi del 2022.

I dati: quanti hanno ricevuto l’Assegno e a quanto ammonta

Secondo l’Osservatorio Statistico dell’INPS, nei primi sei mesi del 2025 l’assegno ha raggiunto 6.143.240 nuclei familiari, per un totale di 9.712.805 figli. L’importo medio per figlio a giugno 2025, incluse le maggiorazioni, è di 170 euro.

L’importo varia in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE):

Chi non presenta l’ISEE o supera la soglia massima (fissata a 45.939,56 euro per il 2025) riceve circa 57 euro .

per il 2025) riceve circa . Le famiglie con l’ISEE più basso (sotto i 17.227,33 euro per il 2025) ricevono l’importo massimo, che arriva a 224 euro.

Questi dati confermano il ruolo cruciale dell’Assegno Unico come misura di supporto economico per le famiglie e come strumento per la gestione della natalità nel Paese.