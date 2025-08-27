Il gruppo Giorgio Armani ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione de “La Capannina di Franceschi”, uno dei locali più iconici di Forte dei Marmi. Il celebre locale, fondato nel 1929 e gestito dalla famiglia Guidi dal 1977, entra a far parte dell’universo Armani, confermando le indiscrezioni circolate già a giugno. La nuova gestione inizierà ufficialmente a partire dalla stagione estiva del 2026.

Un’operazione che ha radici affettive e storiche

L’acquisizione, come spiegato dalla nota ufficiale, non ha solo un valore commerciale, ma è anche un “gesto affettivo” da parte dello stilista. Giorgio Armani è da sempre legato a Forte dei Marmi, luogo che ha sempre considerato il suo rifugio personale e di vacanza. La Capannina, in particolare, ha un profondo valore sentimentale per lui: fu proprio lì che, negli anni ’60, conobbe il suo amico e socio Sergio Galeotti.

L’operazione unisce un’icona della moda mondiale a un simbolo della mondanità italiana, “crocevia di artisti e intellettuali” da quasi un secolo. Con questa mossa, Armani rafforza ulteriormente la sua presenza nel settore del lusso e dell’ospitalità, integrando un pezzo di storia del costume italiano nel suo vasto impero.