La Lega ha chiuso il bilancio del 2024 con un deficit di 700 mila euro. Tra le criticità emerse, spicca il mancato versamento della quota di sostegno da parte di Roberto Vannacci, generale in pensione e da maggio 2025 vicesegretario del partito. Nonostante l’incarico di rilievo, Vannacci non ha mai versato la quota mensile prevista da quando è stato eletto eurodeputato nel giugno 2024.

Il partito guidato da Matteo Salvini affronta infatti una situazione economica complessa, aggravata dalla sentenza che ha condannato la cosiddetta “vecchia” Lega a restituire allo Stato 49 milioni di euro di fondi elettorali impiegati in passato per finalità private, durante la leadership di Umberto Bossi. Per ottemperare alla sentenza, il partito versa 100 mila euro ogni due mesi su un conto vincolato destinato all’erario.

Il finanziamento delle attività politiche della Lega, come per tutti i partiti italiani, si basa su diverse fonti: i rimborsi pubblici ai gruppi parlamentari calcolati in relazione al numero dei loro componenti sia alla Camera dei Deputati sia al Senato; i contributi mensili obbligatori versati dagli eletti; e i versamenti da parte di soggetti privati, i quali devono essere tracciabili e non eccedere un tetto annuo di 100 mila euro.

Secondo gli accordi interni formalizzati con deputati, senatori ed eurodeputati prima delle elezioni, gli eletti a Roma sono tenuti a versare una quota mensile di 3 mila euro, mentre quelli a Bruxelles 2 mila euro. Tuttavia, dall’elenco presente sul sito ufficiale della Camera emerge che il nome di Roberto Vannacci non compare tra coloro che versano regolarmente la quota. Nonostante il suo ruolo di primo piano all’interno del partito, Vannacci non ha mai effettuato alcun pagamento.

La situazione sta creando malumori all’interno della Lega, soprattutto a pochi giorni dal tradizionale raduno di Pontida, un appuntamento molto sentito dalla base del partito. Il mancato sostegno finanziario da parte di un dirigente di alto livello come Vannacci accentua le tensioni, aggravando la già delicata situazione economica del Carroccio.

Le difficoltà finanziarie della Lega

La condanna a restituire 49 milioni di fondi elettorali ha avuto un impatto durissimo sulle casse della Lega, arrivata a un passivo considerevole nel bilancio annuale. Le rate di restituzione, pur dilazionate nel tempo, assorbono una parte consistente delle risorse del partito, riducendo la liquidità disponibile per le attività politiche, la comunicazione e le campagne elettorali.

In questo contesto, la mancata contribuzione di alcuni rappresentanti, soprattutto dai livelli apicali come Vannacci, amplifica la pressione sulle finanze. L’obbligo di versamento mensile è una prassi consolidata nel partito, necessaria per mantenere e sostenere l’apparato organizzativo e politico.

Il ruolo e le responsabilità degli eletti

Gli eletti che rappresentano la Lega nelle istituzioni, come parlamentari nazionali ed europei, sono chiamati a contribuire regolarmente al finanziamento del partito attraverso quote mensili versate direttamente al Carroccio. Questa misura assicura un flusso costante di fondi per sostenere le attività e consolidare la presenza politica a livello nazionale e sovranazionale.

La non osservanza di questi impegni finanziari, soprattutto da parte di figure di rilievo, può compromettere l’unità interna e generare tensioni tra le diverse componenti del partito. Il caso di Vannacci rappresenta un esempio emblematico di questa problematica, sottolineando la necessità di un rigoroso controllo e di adesione alle regole comuni.

Prospettive per il futuro della Lega

In vista del prossimo raduno di Pontida, evento importante nella tradizione e nell’identità del partito, la Lega dovrà affrontare non solo le sfide politiche e programmatiche, ma anche quelle finanziarie. Il rafforzamento della disciplina interna sui contributi e una gestione più trasparente ed efficiente delle risorse saranno elementi fondamentali per risanare il bilancio e riaffermare l’immagine di coesione e responsabilità.

Solo attraverso un impegno condiviso e una rigorosa adesione agli obblighi economici, la Lega potrà superare le difficoltà attuali e rilanciare la propria attività politica con un orizzonte stabile e solidamente supportato anche dal punto di vista finanziario.

Le critiche si intensificano: «Perché noi dobbiamo pagare tutti mentre lui no?» lamentano molti esponenti, in particolare quelli con un lungo percorso nel partito.

Vannacci, contattato da una testata, chiarisce che le donazioni al partito «sono una questione che riguarda me, Salvini e la Lega. Io inoltre sostengo un’altra organizzazione, chiamata “Il mondo al contrario”.»

Quando gli viene chiesto se quindi finanzia quella e non la Lega, il vicesegretario del Carroccio risponde: «Questo lo dice lei – ma essendo erogazioni liberali, si chiamano liberali proprio per questo. Arrivederci.»