In primavera, il bonus di circa 20.000 euro percepito dai consiglieri regionali aveva scatenato un acceso dibattito: nella busta paga di marzo, infatti, i rappresentanti del Trentino e dell’Alto Adige avevano ricevuto 6.894 euro lordi relativi agli arretrati dell’indennità consiliare del 2022, oltre a ulteriori 12.222 euro lordi riferiti al 2023. Questa somma si è aggiunta a un’altra causa di polemica, ovvero l’aumento dell’indennità avvenuto a gennaio, con un incremento del 10,7%, pari a poco meno di 1.120 euro, che ha portato lo stipendio medio oltre gli 11.500 euro.

Questi arretrati sono la conseguenza di una modifica legislativa proposta nel 2023 dalla Lega, con primo firmatario il capogruppo Mirko Bisesti, che ha collegato l’indennità dei consiglieri al rinnovo del contratto dei dipendenti regionali. Andrea Grosselli, segretario della CGIL, aveva commentato:

«L’ennesimo schiaffo alle famiglie di dipendenti e pensionati».

Proseguendo, il sindacalista aveva osservato:

«In un solo giorno, consiglieri e consigliere ricevono quanto un dipendente percepisce in un anno intero».

Grosselli ha definito questo un privilegio ingiustificabile, esprimendo profonda indignazione condivisa anche dal presidente delle Acli trentine, Walter Nicoletti, il quale ha sottolineato un problema di natura morale:

«La politica sembra non essere più un servizio, ma un fine in sé, un traguardo per assicurarsi un posto.»

In questa prospettiva, le Acli avevano invitato i consiglieri a destinare gli arretrati al fondo creato dalla Diocesi per sostenere le famiglie in difficoltà economica.

A pochi mesi da questa controversia, la situazione si ripropone in modo analogo. Mancavano infatti all’appello gli arretrati dell’indennità consiliare riferiti al 2024, che sono stati recentemente erogati ai consiglieri.

Alla fine dell’estate, i rappresentanti regionali hanno ricevuto un «regalo» consistente in una somma lorda di 13.412 euro. Non si tratta certo di una cifra trascurabile, soprattutto se si considera che si aggiunge ai 20.000 euro già ricevuti nella scorsa primavera e agli aumenti di stipendio attuati a gennaio. È prevedibile che anche questo bonus susciterà nuove reazioni di dissenso da parte della società civile e dei sindacati.

La questione ha occupato un ruolo importante nel dibattito in Aula, con la bocciatura da parte del consiglio regionale di un emendamento all’assestamento di bilancio presentato dal Partito Democratico, sostenuto anche da Casa Autonomia, AVS e dai Verdi Altoatesini, volto a eliminare l’aumento automatico delle indennità in concomitanza con il rinnovo del contratto 2025-2027 dei dipendenti regionali.

Tuttavia, il confronto su questo tema non si è concluso. In autunno, infatti, il consiglio dovrebbe esaminare e votare una proposta di legge presentata dal consigliere di Onda, Filippo Degasperi, che ribadisce la necessità di abolire tutti i meccanismi automatici di adeguamento delle indennità.

Filippo Degasperi ha dichiarato:

“È una questione che porto in Aula per la quinta volta senza successo.”