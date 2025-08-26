Ritorna a Sesto San Giovanni, presso Milano, il Labour Film Festival, che arriva alla sua 21ª edizione. La manifestazione, promossa dalla Cisl e dalle Acli Lombardia, è un appuntamento consolidato dedicato all’incontro tra cinema e lavoro. Come da tradizione, il festival si svolgerà al Cinema Rondinella dal 1° al 9 ottobre.

Gli organizzatori ricordano che questo evento, nato nell’ex Stalingrado d’Italia, è il primo del suo genere in Italia e si colloca tra i più importanti festival europei dedicati a tematiche legate al lavoro.

Fabio Nava, segretario generale della Cisl Lombardia, sottolinea:

“Il Labour Film Festival non è semplicemente una rassegna cinematografica, ma rappresenta un patrimonio culturale e sociale che conserviamo e rinnoviamo da oltre vent’anni.”

Prosegue poi spiegando che:

“Siamo convinti che il lavoro non si racconti soltanto nelle fabbriche, negli uffici o durante le vertenze sindacali, ma anche attraverso l’arte, la memoria e le storie che il cinema è in grado di trasmettere con forza e umanità. Investiamo con grande impegno in questo progetto perché restituisce dignità al lavoro, dà voce a chi spesso rimane inascoltato e contribuisce a costruire coscienza civile e speranza.”

In un contesto segnato da incertezze economiche e disuguaglianze sociali, il sindacalista evidenzia il valore del festival:

“Il Labour Film Festival è un luogo di confronto e dialogo, un laboratorio comunitario che mette insieme giovani e adulti, studenti e lavoratori, cultura e sindacato. La sua forza sta proprio nel trasformare il tema del lavoro da un argomento di nicchia a una narrazione collettiva capace di ispirare il futuro.”

Conclude sottolineando la visione della Cisl sul proprio ruolo:

“La Cisl vuole fare sindacato non solo attraverso la contrattazione, ma anche investendo nella cultura, che educa, sensibilizza e unisce.”