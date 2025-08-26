Sarà Andrea Ziglio il nuovo dirigente generale del Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia. Attualmente direttore sanitario dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena e già responsabile della Direzione medica degli ospedali di Arco e Tione, Ziglio prenderà servizio dal 15 settembre, succedendo ad Antonio D’Urso. Nel frattempo, l’incarico sarà svolto ad interim dal direttore generale della Provincia, Raffaele De Col.

La nomina di Ziglio è stata decisa dalla giunta provinciale su proposta del presidente Maurizio Fugatti, che ha coordinato la scelta insieme all’assessore alla salute, Mario Tonina.

Maurizio Fugatti ha commentato:

“Con questa nomina la Provincia compie un significativo passo avanti nel rafforzamento del sistema sanitario trentino. La formazione di Andrea Ziglio e le esperienze maturate in diversi contesti, sia regionali che nazionali, rappresentano una risorsa preziosa. Sono certo che la sua visione innovativa e la capacità di coniugare concretezza saranno fondamentali per migliorare la qualità dei servizi sanitari e assistenziali a beneficio di tutti i cittadini.”

Il presidente ha inoltre ringraziato il precedente dirigente, Antonio D’Urso, per il lavoro svolto con competenza.

Anche l’assessore Mario Tonina ha espresso soddisfazione per il nuovo incarico, sottolineando l’importanza dell’esperienza di Ziglio maturata in un contesto universitario:

“L’arrivo di Andrea Ziglio rappresenta un valore aggiunto per il percorso di integrazione avviato con l’Asuit, l’Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino. Conosce a fondo il quadro normativo e organizzativo locale nel campo delle politiche sociali e sanitarie. Inoltre, la sua esperienza diretta negli ospedali periferici gli consente di avere una visione completa dell’Azienda sanitaria.”

Continuando, ha aggiunto:

“È un dirigente giovane, appassionato e competente, capace di guardare al futuro. Ha scelto di assumere una responsabilità complessa, che va dall’attuazione del DM77, la normativa che ridefinisce l’assistenza territoriale, alla riforma della disabilità, dall’integrazione sociosanitaria alle tematiche legate all’invecchiamento, all’età evolutiva, alla salute mentale e alla povertà.”

La nomina di Ziglio viene vista come un momento cruciale per la sanità provinciale anche dal Collegio dei primari del Trentino, che in una dichiarazione ha elencato le sfide fondamentali che la Provincia dovrà affrontare. Tra queste: la gestione delle risorse umane, la riorganizzazione dei servizi, il potenziamento delle attività ospedaliere, l’integrazione con il territorio e la costituzione della nuova Azienda integrata ospedale-università.

Il Collegio sottolinea inoltre come la scelta del dottor Ziglio, professionista noto e stimato, rappresenti un’occasione per rinvigorire il dialogo tra istituzioni e operatori sanitari, convinto che un confronto continuo e stretto sia la chiave per garantire ai cittadini trentini cure sicure, moderne e di alta qualità.

Dai banchi delle minoranze arrivano i primi riscontri. La consigliera provinciale di Casa Autonomia Paola Demagri ha espresso i suoi auguri di buon lavoro al dottor Ziglio, sperando che la sua nomina apra una nuova fase per la sanità trentina e per l’ambito più ampio delle politiche sociali.

Anche la Consulta per la salute accoglie con favore la nomina. La presidente Elisa Viliotti ha dichiarato che essa rappresenta un riconoscimento di competenza e professionalità.

Ha aggiunto inoltre:

«Condividendo una visione comune con i professionisti del settore e le associazioni dei pazienti, speriamo di affrontare con rinnovata determinazione le sfide poste dalla sanità trentina, per rafforzare il servizio sanitario pubblico e rispondere adeguatamente alle esigenze di tutti i cittadini.»

Raffaele De Col, un dirigente poliedrico

Accanto all’incarico ad interim al Dipartimento salute e politiche sociali, Raffaele De Col si appresta a ricoprire nuovi importanti ruoli nelle prossime settimane. La giunta provinciale ha infatti deciso di affidargli anche la guida temporanea della Soprintendenza per i beni e le attività culturali.

Tra le sue nuove responsabilità figurano la direzione del Museo del castello del Buonconsiglio, la sovrintendenza sui beni culturali e la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi della Soprintendenza stessa.

Questa scelta è dettata dalla prossima pensionamento dello storico dirigente Franco Marzatico. In attesa di individuare un successore idoneo, l’assessora Francesca Gerosa ha proposto a De Col un incarico temporaneo per garantire continuità e stabilità nelle funzioni.