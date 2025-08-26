Saipem, nella foto l’a. d. Alessandro Puliti, ha annunciato il completamento della conversione della piattaforma di perforazione semisommergibile Scarabeo 5 in un impianto galleggiante di produzione (Floating Production Unit – FPU). L’operazione rappresenta un traguardo cruciale nell’ambito del contratto assegnato a Saipem da Eni Congo nell’agosto 2023 per il Progetto Congo LNG di Eni.

Un progetto a tempo di record

L’intervento è stato portato a termine in meno di 24 mesi, confermando la capacità di Saipem di operare in fast-track, un approccio che riduce drasticamente i tempi di realizzazione dei progetti. La FPU, una volta installata al largo della Repubblica del Congo a una profondità di circa 35 metri, fungerà da hub di controllo per l’intero campo di sviluppo offshore del progetto.

“Lo Scarabeo 5, costruito in Italia all’inizio degli anni ’90, rappresenta una delle migliori unità della sua generazione, motivo per il quale è stato scelto come asset per la conversione in impianto galleggiante per il trattamento del gas,” si legge nel comunicato stampa dell’azienda.

Eccellenza italiana e valore condiviso

L’operazione è stata definita un esempio di “eccellenza italiana” poiché, trasformando completamente le funzioni operative di un mezzo navale esistente, Saipem ha saputo generare valore condiviso attraverso l’applicazione di tecnologie avanzate. Il progetto si inserisce nella visione strategica dell’azienda, “Ingegneria per un futuro sostenibile”, e nel suo impegno a supportare i clienti nella transizione energetica.

L’operazione dimostra ancora una volta la leadership globale di Saipem nell’ingegneria e nella costruzione di grandi progetti nel settore energetico e delle infrastrutture, con una flotta di navi e impianti all’avanguardia.