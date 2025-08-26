Considerando un gettito complessivo previsto di oltre 111 miliardi di euro dalle quattro iniziative di rottamazione attivate dal 2016, gli incassi effettivi si sono attestati intorno ai 33 miliardi. Tuttavia, i mancati pagamenti delle rate successive all’attivazione delle sanatorie superano i 47 miliardi di euro. Questi dati emergono dalle tabelle elaborate dalla Corte dei Conti sulla base delle informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, contenute nei volumi che accompagnano la relazione sul rendiconto generale dello Stato.

Dall’ultima rottamazione, la cosiddetta “quater”, al 31 dicembre 2024 sono stati incassati complessivamente 12,2 miliardi di euro. Questo risultato evidenzia “un’adesione (e quindi al momento anche una riscossione) superiore alle stime indicate nella relazione tecnica” della normativa che ha introdotto tale definizione agevolata.

Tuttavia, vi sono ulteriori 11,2 miliardi di rate scadute nel 2023 e nel 2024 che non sono mai stati versati; probabilmente, una consistente parte delle adesioni alla rottamazione è stata finalizzata a posticipare la riscossione coattiva.