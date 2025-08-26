Si sblocca finalmente la situazione relativa al congresso regionale del Partito Democratico. È ormai imminente l’ufficializzazione di Piero De Luca come nuovo segretario regionale.

Parallelamente, si attende a breve la conferma del nome di Roberto Fico come candidato alla presidenza della Regione Campania, rappresentando l’alleanza di campo largo.

Fonti interne ai Movimento 5 Stelle riferiscono che nei prossimi giorni a Napoli è previsto l’arrivo del leader pentastellato, Giuseppe Conte, che dovrebbe dare l’annuncio ufficiale della candidatura.

Ieri si è svolto un incontro tra il commissario regionale del PD, Antonio Misiani, l’ex presidente della Camera, Roberto Fico, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Oggi invece la segretaria nazionale dem, Elly Schlein, ha voluto consultare due esponenti del partito contrari alla nomina di Piero De Luca come segretario regionale: Sandro Ruotolo e Marco Sarracino.

Nonostante le perplessità di questi ultimi, che si opponevano alla candidatura di Piero De Luca (anche in riferimento agli accordi con il padre, governatore della Regione), entrambi avrebbero infine accettato l’intesa, privilegiando l’unità del partito.

Inoltre, Ruotolo e Sarracino sono tra i principali sostenitori della candidatura di Fico, il che ha contribuito a favorire un compromesso accettabile per tutte le parti coinvolte.

Contesto politico e prospettive per il congresso regionale

La designazione di Piero De Luca come segretario regionale del PD rappresenta un passaggio fondamentale per la riorganizzazione del partito in Campania, in vista delle prossime tornate elettorali.

Il rafforzamento dell’alleanza tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle punta a creare un polo ampio e coeso capace di competere con le forze di centrodestra in Campania, favorendo candidati condivisi e programmi comuni.

La figura di Roberto Fico è centrale in questa strategia: la sua esperienza istituzionale e la sua popolarità all’interno del Movimento 5 Stelle costituiscono un elemento di sintesi tra le diverse anime dell’alleanza.

Dall’altro lato, Piero De Luca, con la sua esperienza politica e il legame con l’attuale governatore della regione, rappresenta un punto di riferimento importante per la struttura organizzativa del partito a livello regionale.

La convergenza su queste figure dimostra come, nonostante alcune tensioni interne, il PD campano stia lavorando per superare divisioni e presentarsi compatto alle prossime sfide elettorali.