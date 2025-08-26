Prima una riunione della segreteria regionale, seguita da una cena con intento conciliativo: così il segretario regionale del Partito Democratico, Domenico De Santis, tenterà un ultimo tentativo di mediazione tra Antonio Decaro e Nichi Vendola prima di trasferire definitivamente la questione ai tavoli romani.

Per comprendere gli esiti possibili, è necessario analizzare gli avvenimenti con maggiore dettaglio.

Nel pomeriggio è prevista la convocazione della segreteria regionale del PD, con un ordine del giorno circoscritto a un unico tema: le elezioni regionali del 2025. Il segretario De Santis ha dichiarato che lo scopo dell’incontro è «promuovere un dibattito per preservare l’unità del centrosinistra nel cammino verso le elezioni regionali. A noi spetta la responsabilità, all’interno dei nostri organismi, di lavorare per una composizione che dia vita a un quadro unitario».

De Santis ha quindi aggiunto quanto sia fondamentale salvaguardare «la storia di questi vent’anni e chi ne ha reso possibile l’attuazione. Lo dobbiamo alle nuove generazioni che erediteranno questa storia. Proseguiremo questo percorso con lo stesso entusiasmo per il futuro e la stessa passione politica che hanno trasformato questa terra».

Il tema centrale da affrontare riguarda dunque la tenuta della coalizione. Nelle ultime ore sono risuonate le recenti dichiarazioni dei leader nazionali di Avs, Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) e Angelo Bonelli (Verdi).

Nicola Fratoianni ha detto:

«Così non può funzionare», riferendosi al «dualismo fra PD e M5S. «Non vorrei che questa dinamica tradisca la volontà di limitare gli spazi di visibilità di Avs, ma soprattutto di non considerare le nostre idee e le nostre proposte».

Secondo Fratoianni e Bonelli, il vero problema riguarda il metodo adottato: «Ci vuole più equilibrio nelle scelte, come indicano i dati».

Ieri sera Angelo Bonelli ha lanciato un nuovo appello:

«Spero che il PD o Decaro risolvano presto la questione che hanno creato. Noi siamo alleati e non possiamo accettare veti».

Per questo motivo, il PD dovrà confrontarsi sul tema. È probabile che l’incontro si concluda con un messaggio di riconciliazione e un invito a rafforzare l’alleanza in vista delle prossime elezioni regionali. D’altronde, nessuno sembra intenzionato a una frattura definitiva.

Dopo di ciò, un altro momento cruciale sarà la cena. L’invito dovrebbe essere rivolto a Nichi Vendola e ad Antonio Decaro. Questa occasione si inserisce all’interno di eventi pubblici previsti nel barese durante la settimana, che vedranno la partecipazione sia di Vendola sia di De Santis. Al termine della cena, si tenterà di trattenersi per discutere in modo più informale e approfondito sulle possibili soluzioni.

Fino a qui si parla della questione riguardante Avs. Tuttavia, il cosiddetto «nodo Emiliano» rappresenta una problematica completamente diversa. All’interno della segreteria del Partito Democratico, infatti, salvo qualche accenno sporadico, non è previsto un dibattito sulla candidatura di Michele Emiliano. Due sono i motivi principali: in primo luogo, il Nazareno ha già preso posizione con un chiaro invito a un passo indietro da parte di Emiliano, chiedendo «generosità»; in secondo luogo, all’interno del partito prevale la consapevolezza che le questioni tra i due presidenti candidati siano distinte tra loro.

Molti sostengono la tesi di Avs: Vendola è stato lontano dalle vicende pugliesi per oltre dieci anni, un lasso di tempo tale da non permettere un paragone con il peso politico che invece ha l’attuale governatore in carica. In ogni caso, si attende che dalla sede romana la segretaria nazionale del Pd, Elly Schlein, insieme al suo vice Igor Taruffi, incaricato delle questioni pugliesi, convochi tutti – ufficialmente o ufficiosamente – per confrontarsi prima con Emiliano e poi con gli alleati sulle decisioni da prendere.

La decisione deve arrivare rapidamente: il 5 settembre, data di apertura della festa regionale dell’Unità a Bisceglie, Schlein dovrà presentarsi per annunciare ufficialmente il candidato. Mancano meno di due settimane e al momento la situazione appare ancora molto incerta e senza una chiara direzione.