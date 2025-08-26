Alla luce di un consumo annuo di elettricità in Italia che si attesta poco oltre i 300 TWh, e considerato che gli esperti prevedono un sostanziale raddoppio di tali consumi nei prossimi 15-20 anni, è necessario riflettere sull’opportunità di adottare il nucleare di nuova generazione. Non possiamo pensare di soddisfare l’aumento della domanda energetica affidandoci esclusivamente a impianti fotovoltaici ed eolici, che presentano una caratteristica di intermittenza difficilmente compensabile solo con sistemi di accumulo.
Così si è espresso il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, nel corso di un’intervista a ilSussidiario.net.
Il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, approvato dal Consiglio dei Ministri a febbraio, ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza Unificata alla fine di luglio. Dopo la pausa estiva, il testo sarà presentato al Parlamento per avviare il suo iter legislativo.
Gilberto Pichetto Fratin ha spiegato:
“Sono previste probabilmente consultazioni e audizioni, il cui obiettivo finale è l’approvazione della delega. Ciò permetterà poi di emanare, entro i dodici mesi successivi, le norme attuative necessarie a definire il quadro giuridico indispensabile per il ritorno alla produzione di energia nucleare in Italia.”
Riguardo ai tempi per il completamento di questo percorso, il ministro ha aggiunto:
“Ritengo che entro la fine del 2026 o l’inizio del 2027 il processo dovrebbe essere concluso, consentendo all’Italia di disporre di un nuovo quadro normativo. Questo permetterà di prendere le decisioni necessarie in base anche alle disponibilità tecnologiche del momento.”