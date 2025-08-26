Salari, contratti, fiscalità, pensioni e trattamento di fine rapporto (Tfr): queste sono le principali tematiche al centro del dibattito politico estivo in vista della legge di bilancio. Come ogni agosto, dopo la chiusura dei lavori parlamentari, partiti e forze politiche iniziano a proporre idee e strategie per il bilancio 2026. Quest’anno, però, il confronto sarà più intenso perché il percorso verso il bilancio si intreccia con la campagna elettorale per le elezioni regionali, spingendo la maggioranza a sfruttare ogni possibilità per accrescere il consenso politico.

Nel calderone delle discussioni non mancano nemmeno le banche, che già lo scorso anno hanno subito un intervento fiscale ben definito e condiviso, con un impatto previsto su due anni, fino al 2026.

La Lega punta sulla nuova rottamazione delle cartelle fiscali, chiede il congelamento dell’aumento dell’età pensionabile e avanza proposte per anticipare il pensionamento a 64 anni. I risultati finora raggiunti in materia pensionistica sono però lontani dall’essere risolutivi: i dati dell’Inps mostrano che nel 2024 le uscite flessibili dal lavoro sono state appena 36.983, la metà rispetto alle 69.315 registrate nel 2023. Il calo si spiega soprattutto con la fine di Quota 103, legata al ricalcolo contributivo, e la diminuzione di Opzione Donna.

Per il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, la risposta potrebbe trovarsi altrove: nel Tfr. Secondo lui, trasferire questa somma all’Inps potrebbe creare una rendita sufficiente a garantire una pensione dignitosa, oltre a rappresentare una risorsa per la long term care, vista la crescita continua dell’età media della popolazione e le crescenti esigenze assistenziali degli anziani.

Fratelli d’Italia, pur non escludendo altre soluzioni, rilancia anch’essa sull’utilizzo del Tfr attraverso le parole di Walter Rizzetto, presidente della Commissione Lavoro della Camera. L’idea è quella di versare parte del trattamento di fine rapporto nei fondi pensione complementari.

Walter Rizzetto ha spiegato:

“Sto considerando di riproporre il tema del cosiddetto ‘semestre di silenzio-assenso’ per il versamento della quota Tfr ai fondi pensione complementari, oltre a valutare un aumento della loro deducibilità fiscale. Attualmente il limite è fissato a circa 5.160 euro, ma credo si possa lavorare per elevarlo.”

L’opposizione, tuttavia, invita la maggioranza a non toccare il Tfr, che, come sottolinea il dem Arturo Scotto, “appartiene ai lavoratori e non a Durigon”. Nonostante ciò, il confronto è aperto e ogni forza politica di governo rivendica un proprio spazio nel dibattito.

Forza Italia, incentrando la propria attenzione sulla fiscalità, sottolinea come la battaglia principale debba concentrarsi sull’Irpef piuttosto che sulla rottamazione delle cartelle. Parallelamente, guarda con interesse anche ai salari.

Maurizio Casasco, responsabile economico di Forza Italia, ha dichiarato:

“La detassazione di straordinari, premi di produzione e lavoro festivo è da tempo una nostra proposta fondamentale. Inoltre, abbiamo avanzato in Parlamento l’ipotesi di introdurre per legge la detassazione legata ai rinnovi contrattuali.”

Per definire con maggiore chiarezza quali misure inserire concretamente nella prossima legge di bilancio, e in che forma, sarà necessario attendere ancora alcune settimane. Il primo intervento pubblico del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, è previsto non prima del 7 settembre, durante l’incontro economico di Cernobbio.

Il primo dato determinante sarà quello relativo alle entrate fiscali di luglio, attese per il 5 settembre. Il Ministero dell’Economia attende questi numeri per valutare l’andamento fiscale dei mesi successivi e formulare le proiezioni per il 2025. Finora i dati fiscali sono stati positivi, ma in vista della rottamazione annunciata, è possibile che i contribuenti non dipendenti adottino un atteggiamento più prudente e attendista, come sottolineato anche dalla Corte dei Conti.

Il tema delle banche

Sul fronte bancario non è previsto alcun incontro ufficiale tra governo e Abi, ma le indiscrezioni relative a un intervento fiscale più significativo del previsto hanno influenzato negativamente i titoli azionari del settore creditizio. Questa reazione si è aggiunta alle preoccupazioni dovute ai timori di una possibile crisi di governo in Francia, che hanno colpito anche le banche europee.

Le norme per il prossimo anno sono già in vigore e avranno un effetto biennale: la legge di bilancio 2025 ha stabilito il congelamento della deduzione delle Attività Fiscali Differite (Dta) per i periodi d’imposta 2025 e 2026. Ciò significa che in questi due anni le banche non potranno ridurre la base imponibile con le Dta, e dovranno pagare un importo maggiore di tasse. Tuttavia, gli oneri aggiuntivi saranno recuperati nei successivi tre-quattro anni. In altre parole, a fronte di maggiori tributi da versare nel 2025 e nel 2026, le tasse dovute scenderanno tra il 2027 e il 2030.