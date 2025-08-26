L’attrice romana sarà la protagonista della serata inaugurale della cerimonia: «Mi sentirei a disagio a pronunciare una frase, dato il legame che avverto mentre indosso un abito estremamente costoso».

Cosa direbbe a George Clooney? «Lo seguo fin da quando era il dottore in E.R.». La riflessione di Emanuela Fanelli miscela ironia, autoironia, profondità e un sottile sarcasmo verso sé stessa. Sarà lei, attrice e comica romana di neanche quarant’anni, a condurre la serata inaugurale mercoledì e quella finale il 6 settembre di Venezia 82. Il debutto avverrà nella Sala Grande, momento in cui si darà ufficialmente il via alla Mostra del Cinema.

Questa edizione segna una svolta importante: non ci sarà più la tradizionale madrina, ma un conduttore o conduttrice. Una novità significativa per il festival. Riguardo ai suoi programmi, dichiara: «Domani (oggi, ndr) andrò in spiaggia, ma senza schizzare: non metterò i piedi in acqua. La mia vita è accompagnata da una spiccata autoironia. Non perché pensi male delle colleghe che mi hanno preceduto, ma semplicemente non ce la posso fare, finirei per prendermi in giro».

I primi ricordi

Il suo primo ricordo della Mostra del Cinema è nitido e racconta molto della sua esperienza: «Eravamo in motoscafo con il cast di Siccità di Paolo Virzì. C’erano Claudia Pandolfi, Valerio Mastandrea, Silvio Orlando e naturalmente Monica Bellucci. Eravamo tutti ammassati nello stesso motoscafo. Io ero terrorizzata, senza sapere che tre anni dopo avrei avuto davvero altri motivi per esserlo… Quando si è vista la darsena del Casinò, i fotografi hanno iniziato a urlare “Monica, Monica” così forte che anche io e Claudia Pandolfi abbiamo cominciato a ripetere il suo nome. Il primo a uscire è stato Silvio Orlando. E quando è spuntato fuori, i fotografi romani hanno urlato “Levatevi!”… Questo è stato il mio primo benvenuto a Venezia…».

La profezia e Gaza

Un momento particolarmente significativo è stato un commento del suo personaggio, Luana Pericoli, nella serie Call my agent nell’episodio girato nel 2023, che si è rivelato quasi profetico rispetto agli eventi successivi a Gaza.

La presenza di Fanelli alla Mostra rappresenta anche un simbolo di cambiamento nei modi di comunicare e condurre un evento istituzionale di grande rilievo nazionale e internazionale, unendo leggerezza e serietà, ironia e consapevolezza.

Questa scelta riflette l’evoluzione del festival stesso, che si rinnova mantenendo salda la sua tradizione e il suo legame con la città di Venezia, ma allargando al contempo le modalità di partecipazione e il linguaggio verso un pubblico più ampio e moderno.

«Non è escluso che Alberto Barbera mi chieda di fare da madrina…» aveva detto durante la Mostra. Una sorta di profezia che si è avverata, seppur con una qualifica diversa. Ora arriva il momento dell’onore (e dell’onere) di tenere un discorso sul palco.

Parlerà di Palestina?

«Per Gaza provo una sofferenza come tutti, e desidero profondamente che ciò che sta accadendo al popolo palestinese cessi al più presto. Immagino che la Biennale di Venezia darà spazio a coloro che desiderano esprimersi sull’argomento, e io sono personalmente vicina a chi prende posizione contro la guerra. Tuttavia, non parlerò di questo tema dal palco perché non potrei farlo con la profondità e la competenza che meriterebbe. Inoltre, provo un certo imbarazzo all’idea di pronunciare una o due frasi di sostegno mentre indosso un abito costoso e gioielli preziosi, per poi tornare nella mia suite all’Excelsior».