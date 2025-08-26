Il tema del microcredito e della microfinanza italiana è stato al centro del dibattito a Expo Osaka 2025. All’interno del padiglione Italia, si è tenuto il convegno “L’eccellenza italiana incontra il mondo“, organizzato da Confimprese Italia. L’evento ha visto la partecipazione dell’Ente Nazionale per il Microcredito, che ha raccontato i vent’anni di esperienza del settore in Italia.

Uno strumento per l’inclusione sociale e finanziaria

Come spiegato da Emma Evangelista, responsabile della comunicazione dell’Ente Nazionale per il Microcredito, la microfinanza viene intesa come uno strumento per promuovere una nuova etica economica e uno sviluppo imprenditoriale incentrato sulla persona. A Expo, l’Italia ha presentato il microcredito come un esempio di successo per un futuro sostenibile e inclusivo. Evangelista ha sottolineato l’impegno dell’ente nel sostenere l’auto-impresa e l’educazione finanziaria per aiutare le fasce sociali più deboli.

Progetti e opportunità per abbattere le disuguaglianze

Nel suo intervento, Mario Baccini, presidente dell’Ente Nazionale per il Microcredito, ha evidenziato come l’ente crei “progetti e opportunità per coloro che versano in uno stato di disagio, di bisogno”. Questi progetti contribuiscono a ridurre le disuguaglianze e a rafforzare il tessuto sociale, abbattendo la marginalizzazione. Baccini ha aggiunto che portare il modello italiano del microcredito a Osaka significa “promuovere l’innovazione, la crescita e l’internazionalizzazione” del settore, dimostrando che esiste un’alternativa e che si può scommettere sulla persona, che non è un numero, ma un progetto di vita.

Il presidente ha concluso il suo discorso ringraziando l’ambasciatore Mario Vattani, Commissario straordinario per Expo Osaka 2025, per aver saputo rappresentare al meglio l’italianità durante l’evento.