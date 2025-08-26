Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, lancia un forte messaggio rivolto al Medio Oriente: è urgente porre fine ai bombardamenti e alla perdita di vite civili innocenti. «Questa regione resta una ferita aperta, dove la situazione continua a essere drammatica: troppe persone innocenti sono vittime, ci sono ostaggi ancora non liberati e troppi bambini stanno pagando il prezzo più alto», afferma con determinazione.

La presidente sottolinea l’ultima grave perdita: «Ieri altri giornalisti hanno perso la vita, una situazione inaccettabile. Vogliamo vedere la fine delle uccisioni, della sofferenza e chiediamo il rilascio immediato degli ostaggi. Non possiamo permetterci l’indifferenza, è un dovere nei confronti delle generazioni future per spezzare il ciclo infinito di guerra».

L’attenzione di Metsola si concentra in particolare sulla drammatica condizione di Gaza. «Questa crisi ha messo in evidenza alla nuova generazione quanto sia necessaria un’Europa più forte e impegnata nella promozione della pace», spiega.

La leader del Parlamento europeo aggiunge inoltre che «il mondo è profondamente cambiato: gli Stati Uniti oggi appaiono più complessi rispetto al passato e il conflitto in Ucraina ha rivelato la nostra dipendenza energetica e strategica dalla Russia».

Citando Mario Draghi, Metsola evidenzia che «la sola forza economica e il soft power non bastano più per garantire all’Europa un ruolo da protagonista sulla scena globale».

Al termine del suo intervento alla kermesse di Rimini, Roberta Metsola lancia un appello forte e chiaro: «Accettare lo status quo significa arrendersi e lasciare l’Europa ai margini della politica mondiale. La nostra storia non ci ha mai visto spettatori passivi e non dobbiamo abituarci oggi a esserlo. L’Europa è un leader e deve solo avere il coraggio di prendere le decisioni necessarie».

Prosegue:

«È arrivato il momento di smettere di guardare l’Europa così com’è e cominciare a costruire l’Europa come può e deve essere. Di fronte a noi ci sono solo due possibilità: un cambiamento coraggioso oppure una lenta e dolorosa discesa verso l’insignificanza. Io scelgo con fermezza il cambiamento».