Tre forti opposizioni si sono levate contro il progetto presentato dalla Geobet srl per la realizzazione a Offlaga di un impianto dedicato al trattamento di rifiuti organici su una superficie di 42 ettari di terreno agricolo fertile. Il dissenso arriva dalla parlamentare di Fratelli d’Italia ed ex sindaca di Bagnolo Mella, Cristina Almici, che fa parte della Commissione Agricoltura alla Camera, dalla presidente provinciale di Coldiretti Brescia, Laura Facchetti, e dal presidente di Confagricoltura Brescia, Giovanni Garbelli.

Questi tre no si aggiungono a quelli già manifestati dai sindaci coinvolti dei comuni di Offlaga, Bagnolo Mella, Barbariga, Bassano Bresciano, Capriano del Colle, Dello, Mairano, Leno, Manerbio e San Paolo, così come dal neonato comitato ambientalista “100% Bassa”. È proprio questo comitato che organizzerà una manifestazione di protesta sabato 30, alle ore 10:30, in via Manerbio a Offlaga, presso l’incrocio con la 45 bis.

Le ragioni alla base del rifiuto unanime di questa iniziativa sono ben fondate. L’impianto, infatti, «non è sostenibile né sotto il profilo ambientale, né economico, né sociale». Secondo Almici, Facchetti e Garbelli, la realizzazione di un’opera con un impatto così rilevante potrebbe compromettere la competitività dell’agricoltura locale, incidere negativamente sulla vivibilità e sulla qualità della vita dei cittadini dei comuni limitrofi, senza apportare benefici concreti alle comunità interessate.

La deputata e i rappresentanti delle associazioni agricole hanno espresso con forza il loro sostegno ai Comuni e alle autorità locali opponendosi fermamente al progetto.

Essi ribadiscono:

«Un progetto che non risponde alle reali esigenze del territorio, rischiando di penalizzare in maniera irreversibile l’agricoltura, l’ambiente e la salute dei cittadini. L’agricoltura bresciana, che rappresenta un’eccellenza, deve essere tutelata e non messa a rischio: questo è il nostro impegno e ciò che continuiamo a sottolineare con determinazione».

Il territorio interessato, caratterizzato da terreni agricoli di alta qualità, richiede una gestione attenta e sostenibile volta a garantire la preservazione del patrimonio ambientale ed economico. Il possibile sacrificio di oltre 120 ettari in favore di un impianto che potrebbe avere ripercussioni ambientali e sociali è motivo di profonda preoccupazione per gli attori locali.

La protesta organizzata evidenzia quanto una parte significativa della popolazione e delle istituzioni locali sia determinata a difendere il proprio territorio da iniziative che rischiano di minarne lo sviluppo armonioso e sostenibile.

Il progetto prevede la destinazione a produzioni di eccellenza riconosciute e tutelate a livello europeo, come il Grana Padano Dop e le produzioni di quarta gamma, con una conseguente riduzione delle superfici coltivabili e una grave svalutazione dei terreni circostanti. Questo rappresenterebbe un danno irreparabile per il comparto agroalimentare di Brescia, che è uno dei fiori all’occhiello del Made in Italy.

La situazione presenta anche rilevanti criticità ambientali: l’aumento del traffico pesante avrebbe effetti negativi sulla viabilità e sulla qualità dell’aria, oltre a esercitare pressioni aggiuntive sulle falde acquifere, già in condizioni di vulnerabilità. Vi è inoltre il rischio di emissioni di odori sgradevoli e di polveri sottili.

È stata inoltre sottolineata «l’assoluta sproporzione» dell’impianto previsto, con una capacità annuale di 410 mila tonnellate, superiore alle necessità regionali; appare evidente che una parte consistente dei rifiuti non provenirebbe soltanto dalla provincia ma anche da altre regioni.

Come accadde vent’anni fa durante la lotta contro la centrale di Offlaga, il mondo agricolo e quello ambientalista si sono uniti per difendere il suolo. La prossima Conferenza dei servizi, in programma per il 30 settembre nel settore ambiente della Provincia, non potrà ignorare questo coro di opposizione, tenendo conto anche del rilevante peso politico delle voci attive nel dibattito.