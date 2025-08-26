Un tempo, l’opulenza si ostentava con un orologio al polso o un’auto sportiva fiammante. Oggi, in un’epoca segnata da costi della vita vertiginosi e da una costante riduzione delle famiglie, un nuovo simbolo di ricchezza si fa strada tra le élite globali: avere molti figli. Lo rileva il Financial Times, sottolineando come la prole numerosa sia diventata una dimostrazione di uno status sociale così esclusivo da superare il valore dei beni di lusso tradizionali.

Il costo della prole: un calcolo economico

Per la maggior parte delle famiglie, specialmente quelle con un doppio reddito che vivono in città, avere anche un solo figlio rappresenta un calcolo economico complesso e richiede una notevole stabilità finanziaria. A differenza del passato, in cui i figli rappresentavano una forza lavoro e una risorsa, oggi sono un onere economico che la classe media può sostenere, spesso, solo fino alla maggiore età. Come afferma l’autrice Eliza Filby, “un figlio è sempre più la norma per le famiglie con doppio reddito. Due è un po’ troppo, e tre o più non è solo un’anomalia: bisogna essere super ricchi”. Avere una prole numerosa, dunque, non è più una questione culturale, ma un chiaro segnale di disponibilità economica quasi illimitata.

Da Musk in giù: il trend dei miliardari

Questa tendenza è particolarmente visibile tra l’1% più ricco della popolazione. Uno studio condotto da Forbes su oltre 700 miliardari americani ha rivelato che almeno 22 di loro hanno sette o più figli. Il volto più noto di questo fenomeno è senza dubbio Elon Musk. Con i suoi 14 figli, l’uomo più ricco del mondo è diventato il simbolo del pronatalismo, una visione che considera l’aumento delle nascite come fondamentale per la sopravvivenza dell’umanità. Mentre i tassi di natalità in Paesi come il Regno Unito, gli Stati Uniti e il Giappone continuano a toccare i minimi storici, le famiglie numerose sono sempre più visibili e ammirate, soprattutto nelle enclavi più competitive e facoltose del mondo, come New York.

Un nuovo tipo di lusso

Non sono solo le famiglie a esibire questo nuovo status symbol, ma anche i marchi di lusso stanno cogliendo la tendenza. Le nuove collezioni di abiti firmati per bambini e le scarpe da 600 dollari permettono ai più piccoli di vestirsi come i loro genitori, e come i loro ricchissimi coetanei. Marchi come Patek Philippe e Dolce & Gabbana hanno da tempo inserito la famiglia nelle loro campagne pubblicitarie, ma nuove iniziative di Bottega Veneta e Burberry strizzano l’occhio a una genitorialità moderna vista come una vera e propria “performance culturale stilizzata”. Ma il vero lusso, sottolinea il quotidiano, non è solo avere figli, ma anche e soprattutto potersi permettere di mantenere lo stile di vita pre-genitoriale. Per questo, l’assistenza a pagamento diventa un elemento centrale. Si dice che Kim Kardashian si affidi a 10 tate per i suoi quattro figli, mentre il costo di una tata a tempo pieno negli Stati Uniti può raggiungere i 200.000 dollari annui, un lusso che per la stragrande maggioranza delle famiglie resta inaccessibile.